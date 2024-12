– Nasz bank dysponuje swoją strategią, którą spisał na przełomie 2004 i 2005 roku i się jej trzyma, ona nadal działa – w ten sposób Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, odpowiedział ostatnio na pytanie, kiedy poznamy nową strategię banku. ING przedstawia aktualizację swojej strategii i co roku raportuje poziom osiągnięcia wyznaczonych celów, ale wypowiedź prezesa Bartkiewicza to dobra okazja, by się zastanowić, czy firmom w ogóle potrzebne są ciągle nowe strategie. Czy to raczej okazja do autopromocji zarządu, czy dobra praktyka rynkowa?