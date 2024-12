Komisja Europejska obiecała, że w ciągu pierwszych 100 dni (kadencja rozpoczęła się się 1 grudnia) przedstawi czysty przemysłowy ład (ang. Clean Industrial Deal), który ma być wizytówką drugiej kadencji przewodniczącej Ursuli von der Leyen. O ile w 2019 roku priorytetem był Europejski Zielony Ład, to teraz KE chce postawić na konkurencyjną gospodarkę. Zielone cele zostają utrzymane, ale ma im towarzyszyć polityka wsparcia dla europejskiego przemysłu. Polska – tak jak kilka innych krajów – chciałaby, żeby przy tej okazji dokonać jednak rewizji kilku elementów przyjętego już pakietu legislacyjnego Fit for 55, czyli zestawu regulacyjnego prowadzącego do obniżenia emisji CO2 o 55 proc. do 2030 roku.

Łagodniej wobec motoryzacji

Jako pierwsza pojawiła się inicjatywa włosko-czeska dotycząca zmiany planów odnośnie do zielonej ścieżki dla przemysłu samochodowego. UE uzgodniła, że od 2035 roku nie będzie już można produkować samochodów z silnikami spalinowymi. A po drodze będzie obniżany średni limit emisji CO2 dla produkowanych samochodów. W 2025 roku ma on wynosić 94 g/km w porównaniu z 116 g/km w tym roku. Producenci samochodów argumentują, że nie są stanie osiągnąć tego poziomu, bo spada popyt na samochody elektryczne w Europie.

Szef koncernu Renault ocenił, że łączne kary nałożone na koncerny samochodowe w przyszłym roku mogą sięgnąć 15 mld euro. To pieniądze, które – tak przekonuje przemysł samochodowy i jego sojusznicy – mogłyby być zainwestowane w badania i nowe technologie. Na to nakłada się kryzys europejskiej, a szczególnie niemieckiej motoryzacji, i planowane zwolnienia pracowników.

Dla Czechów motoryzacja jest kluczowym sektorem, odpowiada aż za 9 proc. produktu krajowego brutto. Przemysł samochodowy odgrywa też istotną rolę we Włoszech i te dwa kraje zainicjowały dyskusję o rewizji zielonych ambicji dla samochodów. Chcą, żeby przewidziany nowym prawem przegląd przepisów nastąpił nie w 2026, ale już w 2025 roku. I to byłaby okazja do dokonania zmian. W wersji skromniejszej – rezygnacji z kar dla koncernów za przekraczanie limitów emisji produkowanych samochodów. W wersji dalej idącej – rezygnacji z odejścia od silników spalinowych w 2035 roku. Włochy i Czechy zostały na razie poparte przez Polskę, Rumunię, Słowację i Bułgarię. Co więcej, inicjatywę wspiera także mocno największą partia w Parlamencie Europejskim – Europejska Partia Ludowa. Jej członkiem jest przewodnicząca von der Leyen, a także wielu unijnych komisarzy.

Luzowanie systemu handlu emisjami

Czesi stoją także za drugim postulatem, czyli modyfikacją systemu handlu emisjami ETS2. Ma on obowiązywać od 2027 roku i obejmować transport oraz budownictwo mieszkaniowe. – ETS2 odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu emisji w sektorze transportu drogowego i budownictwa. Niedawne dyskusje wzbudziły jednak obawy dotyczące potencjalnych skutków gospodarczych, szczególnie w świetle bieżących wyzwań energetycznych. Aby Europejski Zielony Ład był akceptowalny, musimy zapewnić, że wspólnie skorzystamy z możliwości, ale ostrożnie złagodzimy potencjalne negatywne kwestie społeczne i związane z konkurencyjnością – piszą nasi sąsiedzi w dokumencie rozesłanym do państw członkowskich. I postulują: opóźnijmy ETS2 przynajmniej o rok, a w części dotyczącej transportu – nawet o dłuższy okres. Proponują też, żeby przyjrzeć się jeszcze raz konstrukcji ETS2, tak aby zapewnić stabilizację cen w ramach systemu.

Polska popiera ten pomysł i chciałaby pójść nawet dalej. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, chciałaby opóźnienia ETS2 o trzy lata. Ale jednocześnie postulujemy, żeby zgodnie z planem zaczął działalność Fundusz Społeczno-Klimatyczny, którego celem jest łagodzenie wpływu ETS2. Poprzez dopłaty do rachunków energetycznych dla gospodarstw domowych i małych firm, inwestycje w ocieplenie budynków, elektryfikację transportu czy rozbudowę i modernizację transportu zbiorowego. Ponieważ jednak zaplanowano, że miałby on wydawać pieniądze pozyskane w ramach aukcji praw do emisji CO2 w ETS2, to opóźnienie wejścia w życie tego systemu oznaczałoby brak środków na fundusz. Polska proponuje zatem, żeby w tym pierwszym okresie pozyskać pieniądze z Europejskiego Banku Inwestycyjnego albo wykorzystać środki z funkcjonujące od wielu lat ETS. To opóźnienie wprowadzenia ETS2 w stosunku do funkcjonowania nowego funduszu miałoby pozwolić na dokonanie wcześniej potrzebnych inwestycji. Dyplomaci nieoficjalnie mówią, że pomysł opóźniania ETS2 ma poparcie w Europie Środkowowschodniej, ale na razie nie udało się do niego przekonać dużych państw z Europy Zachodniej.

Brudny import

Wreszcie trzeci konkretny postulat łagodzenia pakietu Fit for 55 – tu już autorstwa Polski i Włoch. Dotyczy zmian w systemie CBAM. To opłata nakładana na tzw. ślad węglowy produktów importowanych do UE. Chodzi o produkty wytwarzane przez te gałęzie przemysłu, które w Unii są poddane restrykcyjnym przepisom ograniczającym emisję CO2. Opłatę muszą uiścić zagraniczni producenci, u których nie ma analogicznych systemów ograniczania emisyjności przemysłu. CBAM będzie obowiązywał w docelowej formie od 2026 roku i Polska wraz z Włochami argumentuje, że do tego czasu musi być zmieniony.

Z roboczej wersji dokumentu, który uzyskała Rzeczpospolita”, wynika, że boimy się zarówno obciążeń administracyjnych dla firm sprowadzających produkty z zagranicy (muszą one dostarczać wielu danych pozwalających na obliczenie śladu węglowego), jak i nieszczelności samego systemu.

Polska i Włochy proponują, żeby zwiększyć liczbę sektorów objętych CBAM – na razie jest ich sześć – a także, żeby pozostawić darmowe uprawnienia dla producentów z sektorów objętych CBAM. Miały być one stopniowo zbierane, bo CBAM miał je chronić przed nieuczciwą konkurencją. W tym kontekście Polska przywołuje jednak Mario Draghiego, autora raportu o konkurencyjności europejskiej gospodarki, który jest teraz punktem odniesienia dla Komisji Europejskiej w jej pracach legislacyjnych. – UE powinna ściśle monitorować i poprawiać funkcjonowanie CBAM w fazie przejściowej oraz rozważyć odroczenie wycofania bezpłatnych uprawnień z systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) dla energochłonnych gałęzi przemysłu, jeśli jego wdrożenie okaże się nieskuteczne – napisał Draghi.

Z naszych informacji wynika, że Polska chciałaby wręcz zmiany konstrukcji CBAM tak, żeby KE miała możliwość nakładania ceł antydumpingowych. Obawiamy się bowiem, bo na to już skarżą się europejskie firmy, że w państwach trzecich będą powstawały „czyste” fabryki na eksport do UE, funkcjonujące obok brudnych fabryk tego samego producenta. A to wszystko z pomocą państwa.