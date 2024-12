Rok 2024 zamknie się sprzedażą nowych mieszkań na poziomie 38 tys. To o 30 proc. mniej niż w 2023 r. – szacuje Otodom.

O dużo gorszych niż w ub.r. wynikach sprzedaży mówią też eksperci JLL. – Zgodnie z naszą metodologią, zaliczającą do sprzedaży płatne rezerwacje, liczba mieszkań sprzedanych na sześciu największych rynkach będzie ok. 30 proc. mniejsza niż w 2023 r. – szacuje Anna Karaś, ekspertka JLL. – W poszczególnych miastach różnice wyniosą 20–40 proc.

Według JLL w 2023 r. deweloperzy sprzedali 57,6 tys. mieszkań, w 2022 r. – 35 tys., w br. może to być 41 tys. (szacunki). Jak tłumaczy Anna Karaś, w 2024 r. największy negatywny wpływ na sprzedaż mieszkań miało zamieszanie z zapowiadanym programem wsparcia kredytobiorców „Na start”.

– W I połowie roku deweloperzy z optymizmem wprowadzali na rynek nowe inwestycje, podczas gdy część nabywców wstrzymywała się z zakupem do czasu decyzji dotyczącej wprowadzenia kredytów „na Start” – mówi ekspertka JLL.

Z zakupami wstrzymywała się także pewna część nabywców, którzy nie czekali na dofinansowanie. Liczyli na ewentualny spadek cen. – Ze względu na malejące stopy zwrotu z wynajmu mieszkań wyraźnie mniej aktywni byli także inwestorzy – wskazuje Anna Karaś. Stąd taki wynik sprzedaży w 2024 r.

Podaż mieszkań znacznie urosła

O spadku popytu na mieszkania mówi też Dariusz Książak, prezes Emmerson Evaluation. Podkreśla, że na rynku prawie cały rok panowała niepewność związana z nowym rządowym programem. Potwierdza, że jego zapowiedzi i prezentowane założenia wpłynęły na decyzje potencjalnych nabywców. Część wstrzymała się z zakupem nieruchomości. – A jednocześnie ze względu na wysokie stopy procentowe, niełatwo było uzyskać kredyt na warunkach rynkowych. Przez cały 2024 r. stopy wynosiły 5,75 proc., co obniżało zdolność kredytową klientów – mówi Dariusz Książak.

Dla większości deweloperów mijający rok był więc mniej korzystny. – Prowadzili sprzedaż mieszkań na umiarkowanie zadowalającym poziomie, o czym świadczy skorygowanie rocznych celów sprzedażowych przez część firm – zaznacza prezes Książąk. Jak dodaje, dla niektórych firm był to dobry rok, musiały się jednak znacznie bardziej starać o przyciągnięcie i zatrzymanie klienta.

Prezes Emmerson Evaluation przypomina, że na początku 2024 r. oferta nowych lokali była ograniczona, na co miał wpływ „Bezpieczny kredyt 2 proc.” (wygaszony w styczniu). – Jego beneficjenci wykupili dużą pulę atrakcyjnych cenowo lokali – wyjaśnia. – Z biegiem czasu, dzięki stałemu wprowadzaniu do sprzedaży nowych osiedli, podaż mieszkań w największych miastach w Polsce nie tylko odbudowała się, ale też – z powodu niskiego poziomu sprzedaży – znacznie urosła.

Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, dopowiada, że I kwartał był dla deweloperów pracowity.

– Zawierali umowy z klientami, którym udało się skorzystać z „Bk 2 proc.”. W kolejnych miesiącach biura sprzedaży zaczęły pustoszeć. Było do przewidzenia, że zawieszenie programu wsparcia kredytobiorców spowoduje spadek popytu na mieszkania – mówi ekspert. – Kredyt „Na start” w ofercie banków miał się pojawić w połowie roku. Firmy deweloperskie liczyły też na poprawę dostępności kredytów udzielanych na warunkach rynkowych. Tymczasem nie dość, że liczba udzielanych kredytów spadła, to już w maju pojawiły się wątpliwości, czy nowy program wsparcia kredytobiorców w ogóle wejdzie w życie. Być może to dlatego w maju odnotowaliśmy odbicie w sprzedaży nowych mieszkań. Część potencjalnych nabywców, którzy mogli sobie pozwolić na kredyt rynkowy, uznała, że nie warto dłużej zwlekać z zakupem. Tym bardziej że deweloperzy zaczęli wprowadzać na rynek więcej lokali na kieszeń kredytobiorców. Jednak cały I i II kwartał przyniósł spadek sprzedaży. W IV kwartale deweloperzy mogą sprzedać ich więcej, m.in. dlatego, że zaczęli stosować promocje – dodaje.

I zauważa, że aktywność inwestycyjna deweloperów wprawdzie osłabła, ale nie aż tak bardzo, jak można się było spodziewać. – Przypuszczalnie dlatego, że gospodarka trzyma się mocno, a na horyzoncie są spadki stóp procentowych, firmy wprowadzały na rynek więcej mieszkań niż sprzedawały – mówi ekspert. – Oferta mieszkań jest duża, a w niektórych metropoliach wręcz rekordowa. Na przykład w stolicy jest już ponad 15,8 tys. nowych lokali.

Falowanie cen nowych mieszkań

Anna Karaś potwierdza: w 2024 r. oferta mieszkań rosła.

– Odnotowaliśmy też dalszy, choć znacznie wolniejszy niż w ubiegłych latach wzrost cen mieszkań – mówi. – Pod koniec 2024 r. średnia cena ofertowa we wszystkich największych miastach będzie wyższa niż na koniec 2023 r. o kilka procent, wzrosty nastąpiły głównie w I połowie roku. Dla przypomnienia: w 2023 r. ceny mieszkań w największych miastach wzrosły od 14 do 21 proc.

Z analiz portalu RynekPierwotny.pl wynika, że ceny nowych mieszkań od grudnia 2023 r. do listopada br. wzrosły od 5 proc. w Warszawie do 12 proc. we Wrocławiu. Analizując ceny miesiąc do miesiąca (październik/listopad), można mówić o stabilizacji (choć nie wszędzie). RynekPierwotny.pl podaje, że średnia cena ofertowa lokali w Warszawie w listopadzie to ponad 17,7 tys. zł za mkw. To mniej więcej tyle, ile w październiku. Nie zmieniły się też przeciętne ceny mieszkań w Krakowie (ponad 16,4 tys. zł za mkw.) i Poznaniu (13,3 tys. zł za mkw.). O 1 proc., do ponad 11,4 tys. zł za mkw., spadła średnia cena mieszkań deweloperskich w Łodzi.

– Pamiętajmy, że w ciągu miesiąca średnia cena mkw. mieszkań może wzrosnąć lub spaść w zależności od tego, czy na rynek trafi pula drogich czy stosunkowo tanich – jak na dany rynek – lokali – wyjaśnia Marek Wielgo. – W Trójmieście średnia cena mkw. poszybowała aż o 4 proc., przekraczając pułap 16 tys. zł. Trójmiejscy deweloperzy wprowadzili do sprzedaży dużą pulę bardzo drogich mieszkań, średnio po 21,1 tys. zł za mkw., i to właśnie one tak wywindowały średnią cenę metra kwadratowego wszystkich mieszkań.

Prognozy. Nieznaczna korekta na rynku pierwotnym

Jakie trendy dojdą do głosu w 2025 r. – Rynek mieszkań nie będzie działał bez zakłóceń, jeśli deweloperzy i ich potencjalni klienci są utrzymywani w stanie permanentnej niepewności – mówi Marek Wielgo. – Tymczasem w 2025 r. wkraczamy z decyzją rządu o zaniechaniu prac nad programem „Na start” i mglistą zapowiedzią innego. Teraz zaczną się spekulacje dotyczące nowej formy wsparcia. Jak zareagują na to deweloperzy, a przede wszystkim ich potencjalni klienci?

Wielgo uważa, że część firm prawdopodobnie wyhamuje podaż, np. w Łodzi. – Będą jednak i takie firmy, które ją zwiększą – uważa. – Oczywiście nie grozi nam powtórka z 2022 r. i I połowy 2023 r., gdy deweloperzy wstrzymywali inwestycje w obawie przed recesją gospodarczą, a w efekcie wzrostem bezrobocia i spadkiem wynagrodzeń. Dziś nic nie wskazuje na taki czarny scenariusz. Wręcz przeciwnie, inwestycje dofinansowane przez Unię Europejską m.in. w ramach Krajowego Planu Odbudowy mogą dać impuls rozwojowy naszej gospodarce.

Zdaniem Marka Wielgo potencjalni nabywcy mieszkań raczej przestaną liczyć na program wsparcia. - Nawet jeśli rząd przeforsuje jakieś rozwiązanie, to prawdopodobnie skorzystają z niego nieliczni. Niestety, nie zanosi się, że już w przyszłym roku radykalnie poprawi się dostępność kredytów mieszkaniowych udzielanych na warunkach rynkowych – mówi ekspert. - Na wyraźne ożywienie rynku kredytów poczekamy pewnie do 2026 r., a być może nawet o rok dłużej. Mimo to nie można wykluczyć umiarkowanego wzrostu popytu na mieszkania, jeśli deweloperzy dostosują ceny mieszkań do skromnych możliwości kupujących na kredyt. Wielu z nich spędzają sen z powiek rosnące koszty utrzymania, m.in. z powodu cen energii, które pochłaniają coraz większą cześć budżetu domowego.

Pytana o prognozy na 2025 r. Anna Karaś mówi, że na poziom sprzedaży mieszkań będzie mieć wpływ m.in. polityka mieszkaniowa rządu. Ważne, czy i kiedy zostanie ogłoszony i uruchomiony nowy program wpierający zakup nieruchomości. - Według najnowszych informacji Ministerstwo Rozwoju ma pomysł na wprowadzenie programu podobnego do programu „Mieszkanie dla Młodych” – zwraca uwagę ekspertka JLL.

A Dariusz Książak przypomina, że deweloperzy mają „potencjał produkcyjny w postaci zapasu wydanych pozwoleń na budowę i opracowywanych projektów”.

– Dziś jednak mamy dużą podaż i spadek popytu. Można się spodziewać, że w przyszłym roku firmy dostosują liczbę nowych inwestycji do warunków rynkowych i będą rozważnie wprowadzać do sprzedaży nowe projekty, koncentrując się na wyprzedaniu już realizowanych inwestycji – mówi prezes Emmerson Evaluation.

Jego zdaniem w przyszłym roku najprawdopodobniej czeka nas nieznaczna, kilkuprocentowa korekta cen mieszkań – zarówno nowych, jak i używanych. – Dużych spadków rzędu 10 proc. i więcej nie należy jednak oczekiwać. Najlepsze nieruchomości powinny utrzymać ceny – prognozuje prezes Książak. – Problemem pozostaje ograniczona dostępność działek, wysokie koszty, przewlekłe procedury administracyjne, co będzie hamować możliwość istotnych obniżek przez deweloperów. Popyt w największych miastach wciąż jest duży, ograniczany jedynie dostępnością (kosztem) kredytu.