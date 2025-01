Takie wnioski płyną z „Global Risks Report 2025” opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne przy współpracy z Marsh McLennan i Zurich Insurance Group. To już 20. edycja raportu, który wskazuje największe ryzyka, przed którymi stoi świat. Tym razem jego autorzy oparli się na opiniach ponad 900 globalnych ekspertów do spraw ryzyka, decydentów politycznych i liderów branży, ankietowanych we wrześniu i październiku 2024 r.

Najnowsza edycja „Global Risks Report” przedstawia coraz bardziej podzielony, globalny krajobraz zagrożeń, w którym eskalacja wyzwań geopolitycznych, środowiskowych, społecznych i technologicznych zagraża stabilności i postępowi. Respondenci są przy tym znacznie mniej optymistyczni co do przyszłości dla świata w perspektywie długoterminowej niż krótkoterminowej. Prawie dwie trzecie respondentów przewiduje, że do 2035 r. globalny krajobraz pozostanie niespokojny, w szczególności z powodu nasilających się wyzwań środowiskowych, technologicznych i społecznych. Choć w tej edycji raportu zagrożenia gospodarcze są mniej widoczne, wciąż budzą niepokój i są powiązane z napięciami społecznymi oraz geopolitycznymi.