Prognozy gospodarcze. Dobry czas dla lotnictwa i pasażerów? Ceny spadną

Dla wszystkich pasażerów jest dobra wiadomość: ceny biletów w 2025 roku będą spadać, zresztą widać to już po wyjątkowych promocjach. Z drugiej strony geopolityka nie pomaga branży lotniczej. Wprawdzie trochę ucichł konflikt na Bliskim Wschodzie, większość linii lotniczych wróciła do Izraela, ale nad Rosją jest coraz bardziej niebezpiecznie. I to z kilku powodów. Nie pomaga też zmiana klimatu, która jest powodem zakłóceń w podróżach.