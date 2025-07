- Czekamy jeszcze na oficjalne wyniki za pierwsze półrocze tego roku, ale już teraz po cząstkowych danych widzimy, że sytuacja z inwestycjami, które obsługujemy jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu, jest bardzo dobra – mówi Marcin Graczyk, rzecznik prasowy PAIH.

To ważny sygnał, bo w ostatnich czasach bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) mocno spadały. Według czerwcowego raportu UNCTAD o inwestycjach globalnych, napływ BIZ do Polski w ubiegłym roku zaliczył dramatyczny spadek do 12,74 mld dol. z 28,36 mld dol. Agencja PAIH, która oczywiście prowadzi tylko część BIZ w Polsce, zakończyła ubiegły rok z 20 projektami mniej niż rok wcześniej.