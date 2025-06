Sprycha: polskie firmy nie chcą być tylko hubem dla Ukrainy

- Oczywiście ze względu na nasze położenie geograficzne, jesteśmy hubem logistycznym i koordynacyjnym dla odbudowy Ukrainy. Przy czym nie jest to absolutnie pozycja, która jest satysfakcjonująca dla naszych klientów - mówi Iwona Szprycha, partnerka w dziale Deal Advisor w KPMG w Polsce. - Dlatego chcieliby tak naprawdę brać udział w strategicznych projektach odbudowy. Właśnie ci klienci prowadzą już aktywne rozmowy w celu pozyskania tych projektów. Na tym etapie są to rozmowy z polskimi jednostkami rządowymi, z organizacjami prorozwojowymi. I zdecydowanie, by Polska faktycznie nie była tylko hubem logistycznym, ale żeby uczestniczyła w odbudowie, potrzebne są działania na poziomie rządowym oraz instrumenty wspierające polskich inwestorów.