Kruk: wiara w siebie jest bardziej kluczowa niż szczęście

- Jak zostać scenarzystą? Dziś mamy bardzo dużo możliwości, żeby się dokształcać. Są szkoły filmowe, są wydarzenia, jest festiwal Script Fiesta, jest wreszcie Story Lab Pro, gdzie też kształcimy profesjonalnych scenarzystów – mówi Agnieszka Kruk, scenarzystka i twórczyni największego w Europie festiwalu Script Fiesta w Magazynie o Biznesie, w rozmowie z red. Aleksandrą Ptak-Iglewską.

Przepis na sukces, czyli na napisanie dobrego scenariusza, może być według tej ekspertki dość zaskakujący. - Byłam na spotkaniu z Krzysztofem Wielickim, który powiedział, że do sukcesu potrzebne jest 80 proc. ciężkiej pracy, 10 proc. talentu i dodał coś, co jest w opozycji do tego, co zazwyczaj się mówi o potrzebnym szczęściu. On mówił o 10 proc. wiary w siebie.