Kulik: walka z długami alimentacyjnymi idzie w złym kierunku

Jakie są sposoby na ukrywanie dochodów? - Najpowszechniejszą metodą unikania płacenia alimentów to jest ukrywanie dochodów albo przypisywanie majątków. Wtedy nawet gdyby doszło do egzekucji komorniczej, to nie ma z czego ściągać. Każdy dłużnik jest też chroniony, nie można mu zabrać wszystkiego, żeby miał z czego żyć - mówi Andrzej Kulik.

W jego ocenie, Polska nie stara się skutecznie rozwiązać tego problemu.