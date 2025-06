Niemcy: pierwsze reakcje na polskie wybory i ociężały start programu pobudzenia gospodarki

Jak Niemcy oceniają wynik polskich wyborów prezydenckich? - W pierwszych komentarzach podkreśla się przede wszystkim, że jest to taka czerwona kartka dla rządu Donalda Tuska. Widać też pewne rozczarowanie i sceptyczną prognozę co do możliwości jakiejś dalszej intensyfikacji współpracy – mówi dr Kamil Marcinkiewicz, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gość programu Marcina Piaseckiego. A jak wygląda aktywność gabinetu Friedricha Merza w zakresie gospodarki, w tym realizacja wielkiego programu infrastrukturalnego? - Nie chcę tutaj być złym prorokiem, ale nie widzę jakiejś bardzo zmiany wielkiej w podejściu do wydawania tych środków – mówi dr Marcinkiewicz.