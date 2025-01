W Polsce nasilą się niedobory kadr. "Technologia podzieli klasę średnią na dwie części"

Jak pan ocenia obecną sytuację na rynku pracy? Czy bliżej nam do rynku pracodawcy czy pracownika?

Powiedziałbym, że zbliżamy się powoli do rynku równowagi, na którym żadna ze stron nie ma dominującej pozycji. I jest to dosyć długa droga, którą przechodzimy po okresie turbulencji i rozchwiania gospodarki w ostatnich kilku latach. W 2025 r. sytuacja na rynku pracy będzie się stabilizowała, chociażby pod kątem płac, bo będziemy wracać do wolniejszych zmian wynagrodzeń porównywalnych do tych sprzed wybuchu kryzysu pandemicznego. Podobnie będzie z inflacją. Konsensus prognoz ekonomicznych zakłada, że będzie ona malała, co będzie się też przekładało na mniejszą presję płacową, a także na mniejszą skłonność firm do podwyżek. Tym bardziej że niskie rentowności firm nie dają dzisiaj zbyt dużej przestrzeni na dwucyfrowe podwyżki wynagrodzeń, które widzieliśmy w otoczeniu wysokiej inflacji. Zmierzamy więc w kierunku większej stabilizacji i równowagi, choć oczywiście długoterminowe i strukturalne wyzwania na rynku pracy pozostają.