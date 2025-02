W tym roku sprowadzimy do kraju milion używanych aut. W większości po wypadkach

Milion używanych samochodów sprowadzonych z zagranicy może trafić w tym roku na polskie drogi. Taki scenariusz prognozuje Instytut Samar, który podsumował prywatny import aut w styczniu 2025 r. Okazuje się, że w ubiegłym miesiącu wwieziono do Polski 77 tys. osobowych i lekkich dostawczych aut z drugiej ręki, o niemal 6 proc. więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej.

– Styczniowe dane pokazują, że rynek ten nadal dynamicznie rośnie, a Polacy chętnie sięgają po używane auta z zagranicy, co wynika zarówno z bogatej oferty na rynkach zachodnich, jak i z relatywnie niskiego kursu euro – komentuje Karolína Topolová, dyrektor generalna i prezes zarządu Aures Holdings, operatora sieci autokomisów AAA Auto. Samar zwraca także uwagę na szybko rosnący w imporcie udział samochodów użytkowych: jeśli rejestracje sprowadzanych aut osobowych zwiększyły się r./r. o 4,7 proc. (do 69,1 tys.), to lekkich dostawczych przybyło niemal 17 proc. więcej. To najlepszy wynik od co najmniej 2000 r., od kiedy to Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców udostępnia tego rodzaju dane.