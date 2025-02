Zgoda na miliardy dla polskich kopalń niepewna. Rząd ma inny pomysł

Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego z końca 2021 r. wskazywała, że wielkość pomocy publicznej dla kopalń będzie wynosić do 2031 r. blisko 29 mld zł. Obecny rząd zakłada, że kwota będzie jednak znacznie wyższa i wyniesie nawet 42 mld zł. Z kolei Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ambitniejszym planie na rzecz energii i klimatu do 2030 r. (KPEiK, tzw. mała strategia energetyczna) informuje, że system wsparcia dla sektora wydobywczego węgla kamiennego do 2056 r. ma wynieść 136,9 mld zł. Tylko w tym roku pomoc publiczna dla nierentownych kopalń węgla kamiennego może nas kosztować blisko 9 mld zł. Taką kwotę przewidział rząd w budżecie. Największa spółka górnicza w kraju, Polska Grupa Górnicza, otrzymała w latach 2022–2024 (wraz z odsetkami) łącznie 6,8 mld zł, z czego na koniec roku wykorzystano 6 mld zł. – Zakładamy, że w 2025 r. wartość otrzymanej pomocy publicznej wyniesie 5,6 mld zł – informuje nas spółka.