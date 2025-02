Polski rynek motoryzacyjny zaczynają zdobywać Chińczycy. O ile jeszcze dwa lata temu sprzedaż chińskich samochodów osobowych liczona była ledwo w dziesiątkach, to obecnie już w tysiącach. Na przestrzeni ostatniego roku wzrost sprzedaży chińskich marek poszybował blisko siedemdziesięciokrotnie. Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), jeśli w 2023 r. zarejestrowano w Polsce 168 nowych samochodów osobowych produkcji chińskiej, to w 2024 r. już 10,7 tys. Początek obecnego roku także okazał się dobry dla Chińczyków: w styczniu 2025 r. wzrost sprzedaży ich aut w ujęciu rok do roku był jedenastokrotny.