Czy Trump celowo pcha USA w recesję? Coraz gorsze prognozy ekonomistów

Obawy przed recesją w USA nie są niczym nowym. W ostatnich latach pojawiały się one co jakiś czas, by się jednak ostatecznie nie zmaterializować. Gospodarka amerykańska zaskakiwała swoją siłą, a wyższy niż w Europie wzrost osiągała m.in. dzięki silnym wydatkom fiskalnym, ogromnemu rynkowi wewnętrznemu oraz tańszej niż w Europie energii. Z punktu widzenia części inwestorów kondycja gospodarki USA była aż za dobra, gdyż oddalała perspektywę cięcia stóp procentowych przez Fed. W ostatnich dwóch miesiącach dużo się jednak zmieniło. Władzę objęła administracja Donalda Trumpa i szybko rozpętała chaotyczne wojny handlowe.