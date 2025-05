Samochody z Chin zalewają europejski rynek. Spalinowe i elektryczne. Nie pomogły wysokie cła na chińskie elektryki, którymi od jesieni ubiegłego roku Komisja Europejska chciała chronić unijnych producentów. Według globalnej firmy konsultingowej JATO Dynamics w kwietniu 2025 r. sprzedaż samochodów osobowych chińskich marek wzrosła w całej UE w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku o 121 proc., do 53,3 tys., przy śladowym wzroście całego rynku o 0,1 proc. Zarazem udział „chińczyków” we wszystkich nowych rejestracjach podwoił się – z 2,4 proc. rok temu do obecnych 4,9 proc.