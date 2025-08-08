Rzeczpospolita
Koniec prób odwołania prezesa Telewizji Polsat? Spór o wewnętrzny raport

Nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników Telewizji Polsat wraca do punktu „odwołanie prezesa”. Orężem jego przeciwników miał być raport wewnętrznej komisji, ale zarząd Cyfrowego Polsatu wydał właśnie o dokumencie miażdżącą opinię.

Publikacja: 08.08.2025 04:31

Foto: materiały prasowe/ Radek von Hirschberg

Urszula Zielińska

W piątek 8 sierpnia wznowi obrady trwające od maja zgromadzenie wspólników Telewizji Polsat, zwołane przez głównego i jedynego udziałowca – Cyfrowy Polsat. Jego celem były zmiany w zarządzie, a w powszechnym odczuciu – odwołanie ze stanowiska prezesa Piotra Żaka, młodszego syna Zygmunta Solorza.

– TiVi Foundation od samego początku wyrażała wolę, aby do zmian nie dochodziło. Temu sprzeciwiał się pełnomocnik Cyfrowego Polsatu. Mam nadzieję, że tym razem zarząd Cyfrowego Polsatu wolę fundacji w tym zakresie uszanuje – mówił nam mec. Jarosław Kołkowski, pełnomocnik fundacji, która jest głównym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu i ma prawo powoływać prezesów najważniejszych spółek grupy, w tym Telewizji Polsat.

