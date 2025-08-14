Raport „Rynek hoteli i condohoteli w Polsce” firmy Emmerson Evaluation „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza. Wynika z niego, że w 2024 r. z usług hotelowych w Polsce skorzystało ponad 26,3 mln gości, co oznacza wzrost o 4,2 proc. rok do roku. W ciągu dekady liczba turystów wzrosła aż o 63 proc. 76,3 proc. gości w ubiegłym roku stanowili turyści krajowi, 23,7 proc. – zagraniczni.

Po raz pierwszy od 2019 r. liczba obcokrajowców przekroczyła 6 mln. Najliczniejszą grupę wśród zagranicznych turystów stanowili w ub.r. obywatele Niemiec (23 proc.). Kolejne miejsca zajęli goście z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Czech – osoby z tych pięciu krajów to 55 proc. wszystkich gości zagranicznych odwiedzających Polskę. Chętniej przyjeżdżali do nas także turyści z Cypru, Grecji i Hiszpanii. Mniej (o 21 proc.) niż rok wcześniej było gości z Białorusi.