Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Turystyczny boom w Polsce nakręca hotelowe inwestycje. Gdzie powstają nowe obiekty?

Rośnie i liczba gości, i obiektów prowadzących działalność hotelarską. Firmy z tej branży mają coraz lepsze wyniki – wynika z najnowszego raportu firmy Emmerson Evaluation.

Publikacja: 14.08.2025 04:08

Inwestycje hotelowe skupiają się na kluczowych miastach, które z reguły przynoszą największą stopę z

Inwestycje hotelowe skupiają się na kluczowych miastach, które z reguły przynoszą największą stopę zwrotu

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Raport „Rynek hoteli i condohoteli w Polsce” firmy Emmerson Evaluation „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza. Wynika z niego, że w 2024 r. z usług hotelowych w Polsce skorzystało ponad 26,3 mln gości, co oznacza wzrost o 4,2 proc. rok do roku. W ciągu dekady liczba turystów wzrosła aż o 63 proc. 76,3 proc. gości w ubiegłym roku stanowili turyści krajowi, 23,7 proc. – zagraniczni.

Po raz pierwszy od 2019 r. liczba obcokrajowców przekroczyła 6 mln. Najliczniejszą grupę wśród zagranicznych turystów stanowili w ub.r. obywatele Niemiec (23 proc.). Kolejne miejsca zajęli goście z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Czech – osoby z tych pięciu krajów to 55 proc. wszystkich gości zagranicznych odwiedzających Polskę. Chętniej przyjeżdżali do nas także turyści z Cypru, Grecji i Hiszpanii. Mniej (o 21 proc.) niż rok wcześniej było gości z Białorusi.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Ważne dni dla przyszłości plastiku. Nie tylko w Polsce
Raporty ekonomiczne
Ważne dni dla przyszłości plastiku. Nie tylko w Polsce
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Kolej przyspiesza za pieniądze z KPO
Raporty ekonomiczne
Kolej przyspiesza za pieniądze z KPO
Poziom cyfryzacji i automaty- zacji w rodzimych przedsiębiorstwach pozostawia wiele do życzenia. Rew
Raporty ekonomiczne
Doskwiera cyfrowa luka w polskim przemyśle
Nawet najnowszy model AI GPT-5, ze wszystkimi ulepszeniami w zakresie rozumowania, dał się nabrać na
Raporty ekonomiczne
„Shadow AI” zmorą firm. Bot otwiera drzwi do firmowych tajemnic
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Polska wśród europejskich liderów e-handlu. Ale małe e-sklepy są zagrożone
Raporty ekonomiczne
Polska wśród europejskich liderów e-handlu. Ale małe e-sklepy są zagrożone
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama