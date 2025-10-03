Rzeczpospolita
Po celnym ciosie Unii, import nawozów z Rosji spada. Polska kupowała najwięcej

Zaporowe cła powstrzymały zalew tanich nawozów z Rosji i Białorusi, które psują europejski rynek. Spada import, rośnie za to eksport z Polski.

Publikacja: 03.10.2025 04:05

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Ptak-Iglewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Polska importuje najwięcej nawozów z Rosji spośród krajów UE
  • Jakie skutki mają wprowadzone przez UE cła na import nawozów z Rosji i Białorusi?
  • Jaki wpływ na rynek nawozowy w Europie mają cła oraz jakie są prognozy importu z Rosji?
  • Co pokazuje indeks cen nawozów Banku Światowego?
– Jeżeli w kolejnych miesiącach wolumeny importu nawozów z Rosji będą, podobnie jak w lipcu, istotnie mniejsze w porównaniu z I półroczem tego roku, będziemy mogli mówić o względnie trwałym ograniczeniu importu z tego kierunku – mówi „Rzeczpospolitej” Arkadiusz Zalewski, analityk Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Na rynku nawozów widać bowiem istotne dwie zmiany. Pierwsza. Pierwsza – to rekordowy import i eksport nawozów z naszego kraju, a druga to zmiana tej dynamiki handlu międzynarodowego w lipcu. A co się stało w lipcu? Weszły w życie unijne cła, które istotnie podwyższają cenę importowanych na unijny rynek nawozów rolniczych z Rosji i Białorusi.

