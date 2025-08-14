Rzeczpospolita
Ważne dni dla przyszłości plastiku. Nie tylko w Polsce

Budzący wielkie emocje projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta wreszcie trafił do konsultacji. Europa mało skutecznie radzi sobie z zalewem plastiku – alarmuje Bruksela, a ONZ znowu negocjuje globalny traktat o ograniczeniu plastiku.

Publikacja: 14.08.2025 04:12

Ważne dni dla przyszłości plastiku. Nie tylko w Polsce

Aleksandra Ptak-Iglewska

Branżę tworzyw sztucznych czekają duże zmiany, zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim, a nawet światowym. W Polsce do konsultacji trafia wreszcie wyczekiwany projekt ustawy o odpadach, która wprowadzi do gospodarki rozszerzoną odpowiedzialność producentów i dopłaci samorządom za zajmowanie się odpadami.

Równocześnie Komisja Europejska opublikowała wyniki badań, które alarmują: choć produkcja tworzyw sztucznych rośnie błyskawicznie, to Europa nie radzi sobie z recyklingiem. Tylko jedna piąta wyrzuconego plastiku trafia do ponownego przetworzenia. W tym samym czasie świat negocjuje w Genewie, z pomocą ONZ, traktat o ograniczeniu plastiku (Global Plastic Treaty).

