Rośnie znaczenie polskich spółek w Niemczech

Niemcy to cały czas największy partner handlowy Polski. Z ostatnich danych GUS wynika, że w I połowie tego roku wysłaliśmy nad Łabę i Ren towary o wartości 205,2 mld zł. Z kolei import wyniósł 148,7 mld zł. Tym samym w ujęciu rok do roku wymiana handlowa pomiędzy oboma państwami nie uległa istotnej zmianie.

O wiele bardziej zmienia się postrzeganie wzajemnych relacji przez naszych zachodnich sąsiadów. Jak zauważa Komisja Wschodnia Niemieckiej Gospodarki (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft), w I połowie roku obroty handlowe między Niemcami a Polską wzrosły o 5,4 proc. (o 4,6 mld euro), osiągając rekordowy poziom ponad 90 mld euro. W efekcie staliśmy się piątym najważniejszym partnerem handlowym tego kraju. Tuż przed nami jest Francja. Z kolei podium zajmują kolejno: USA, Chiny i Holandia.