– Czy jakieś okaucjowane butelki trafią od państwa do sklepów od października? – pytamy. – Nie – odpowiada jeden z największych producentów napojów na rynku. Czy macie już butelki oznakowane kaucją w magazynach? – Jeszcze nie – odpowiada firma na dwa dni przed 1 października, kiedy wchodzi w życie przygotowywany od lat system kaucyjny w Polsce.

To wypowiedź nieoficjalna, ale oficjalnie producenci też nie pozostawiają złudzeń: nikt nie zarzuci sklepów towarami z kaucją od początku października. Potwierdzają to sygnały płynące od operatorów systemu kaucyjnego, jeden z dużych graczy przyznał w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że żaden z jego dużych producentów nie wprowadzi wtedy towarów okaucjowanych.