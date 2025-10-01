Rzeczpospolita
Kaucje: szturmu nie będzie. Producenci napojów i operatorzy się nie spieszą

"Ryzykownie jest być w okresie przejściowym", słyszymy na rynku. Producenci, sklepy i operatorzy nie spieszą się z wejściem do systemu kaucyjnego. 1 października w sklepach trudno będzie znaleźć butelki z kaucją.

Publikacja: 01.10.2025 05:01

Kaucje: szturmu nie będzie. Producenci napojów i operatorzy się nie spieszą

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Ptak-Iglewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego producenci i operatorzy opóźniają pełne wdrożenie systemu kaucyjnego?
  • Jakie są prognozy dotyczące dostępności produktów z kaucją od października?
  • Co wpływa na decyzje producentów o powolnym wprowadzaniu produktów do systemu kaucyjnego?
  • W jaki sposób infrastruktura, taka jak butelkomaty, wpływa na rynek i konkurencję?
  • Dlaczego strategie unikania kaucji poprzez alternatywne opakowania mogą być atrakcyjne dla producentów?
  • Jakie wyzwania i możliwości towarzyszą wprowadzeniu systemu kaucyjnego dla rynku napojów?
– Czy jakieś okaucjowane butelki trafią od państwa do sklepów od października? – pytamy. – Nie – odpowiada jeden z największych producentów napojów na rynku. Czy macie już butelki oznakowane kaucją w magazynach? – Jeszcze nie – odpowiada firma na dwa dni przed 1 października, kiedy wchodzi w życie przygotowywany od lat system kaucyjny w Polsce. 

To wypowiedź nieoficjalna, ale oficjalnie producenci też nie pozostawiają złudzeń: nikt nie zarzuci sklepów towarami z kaucją od początku października. Potwierdzają to sygnały płynące od operatorów systemu kaucyjnego, jeden z dużych graczy przyznał w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że żaden z jego dużych producentów nie wprowadzi wtedy towarów okaucjowanych.

