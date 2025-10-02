48 pkt – tyle wyniósł wskaźnik PMI dla polskiego sektora przetwórczego we wrześniu, zgodnie ze środowymi danymi firmy S&P Global. Indeks, bazujący na odpowiedziach kadry kierowniczej z ponad 200 firm produkcyjnych, okazał się wyższy od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (46,8 pkt), a nawet od najoptymistyczniejszej z nich (47,5 pkt).

Wynik 48 pkt wciąż jest poniżej neutralnego poziomu 50 pkt, oddzielającego poprawę od regresu w sektorze. Z wyjątkiem okresu luty–kwiecień i wychylenia się do poziomów 50,2-50,7 pkt), PMI jest poniżej granicy 50 pkt od ponad trzech lat, sygnalizując przedłużający się okres dekoniunktury w sektorze. Wiosenne pobudzenie tłumaczone było m.in. większą produkcją na eksport przed wejściem w życie nowych taryf celnych USA. Później sytuacja, przynajmniej według PMI, znów tąpnęła.