Powiew optymizmu. Polski przemysł powoli wychodzi z dołka

Ostatni kwartał 2025 r. rozpoczął się obiecującym odczytem PMI dla polskiego sektora przetwórczego. Ekonomiści spodziewają się, że produkcja będzie się stopniowo rozkręcać, choć zwracają uwagę na różnice pomiędzy sektorami.

Publikacja: 02.10.2025 04:48

Foto: Adobe Stock

Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpływają na obecne trendy w produkcji przemysłowej?
  • Dlaczego niektóre branże przemysłowe w Polsce radzą sobie lepiej od innych?
  • Jakie prognozy mają polscy przetwórcy na nadchodzący rok?
  • W jakim stopniu międzynarodowe uwarunkowania wpływają na polski przemysł?
48 pkt – tyle wyniósł wskaźnik PMI dla polskiego sektora przetwórczego we wrześniu, zgodnie ze środowymi danymi firmy S&P Global. Indeks, bazujący na odpowiedziach kadry kierowniczej z ponad 200 firm produkcyjnych, okazał się wyższy od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” (46,8 pkt), a nawet od najoptymistyczniejszej z nich (47,5 pkt).

Wynik 48 pkt wciąż jest poniżej neutralnego poziomu 50 pkt, oddzielającego poprawę od regresu w sektorze. Z wyjątkiem okresu luty–kwiecień i wychylenia się do poziomów 50,2-50,7 pkt), PMI jest poniżej granicy 50 pkt od ponad trzech lat, sygnalizując przedłużający się okres dekoniunktury w sektorze. Wiosenne pobudzenie tłumaczone było m.in. większą produkcją na eksport przed wejściem w życie nowych taryf celnych USA. Później sytuacja, przynajmniej według PMI, znów tąpnęła.

