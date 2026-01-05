Z tego artykułu się dowiesz: Jakie umiejętności są wymagane od specjalistów w nowoczesnych obszarach, takich jak AI i cyberbezpieczeństwo?

Wprawdzie liczba ofert pracy w sektorze technologicznym na świecie spadła na przestrzeni pięciu lat (2020-25) aż o 50 proc., to jednocześnie rośnie niedobór kadr w przyszłościowych specjalizacjach. Na czele z AI, gdzie w 2025 r. liczba nieobsadzonych wakatów sięgała na świecie 1,6 miliona – szacuje amerykańska platforma HR, Cornerstone, w datowanym na 2026 r. raporcie o gospodarce kompetencji. W globalnej czołówce najbardziej pożądanych kompetencji są również te z zakresu cyberbezpieczeństwa, gdyż wraz z postępującą cyfryzacją gospodarki, rośnie zarówno liczba, jak i skala cyberataków. Według szacunków ISC2, globalnej organizacji non-profit działającej w branży cyberbezpieczeństwa, w 2025 r. brakowało na świecie nawet 4,7 mln specjalistów w tej dziedzinie.

Wybór ofert, ale i duże wymagania

Brakuje ich m.in. w Polsce, gdzie – według badania firmy Scalo – AI/machine learning i cybersecurity to dziś dwie najbardziej deficytowe kompetencje w IT. Specjaliści w tych obszarach są dziś poszukiwani praktycznie w każdej branży, co podkreślają także łowcy głów, czyli przedstawiciele znanych firm rekrutacyjnych.

Jak co roku, zapytaliśmy ich o prognozy dotyczące najbardziej i najmniej pożądanych kandydatów do pracy. Podobnie jak najnowsza edycja Barometru Zawodów 2026 – opracowywanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie resortu pracy, również nasz sondaż dowodzi, że w ostatnich latach skurczyła się grupa zawodów i specjalizacji, w których można korzystać z atutów rynku pracownika – czyli dużego wyboru ofert pracy i atrakcyjnych płac. W tej grupie „królów” rynku pracy rekruterzy zgodnie wskazują inżynierów ds. AI i uczenia maszynowego (AI/ML).

Zdaniem Agnieszki Pietrasik, dyrektor wykonawczej na region Europy Środkowo-Wschodniej w Hays, już w 2025 r. wyraźnie wzrosła liczba ofert pracy dla inżynierów niezbędnych w tworzeniu narzędzi AI, w tym specjalistów od uczenia maszynowego. Biorąc zaś pod uwagę dynamikę rozwoju i skali zastosowania AI w firmach, należy oczekiwać, że zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie będzie rosło również w 2026 r.

Jak jednak zaznacza Magdalena Błaszczyk-Moryń, dyrektor zespołu odpowiedzialnego za rekrutacje specjalistyczne w Randstad Polska, wymagania wobec inżynierów AI/ML dotyczą dziś nie tylko umiejętności technologicznych, ale także dobrego rozumienia biznesu i współpracy z innymi zespołami w firmie. – Poszukiwani są eksperci, którzy są w stanie wziąć na siebie projekt wdrożenia i zintegrowania AI z infrastrukturą informatyczną firmy i wykorzystywanymi dotychczas narzędziami, dbając o jakość danych i wydajność procesów – wyjaśnia ekspertka Randstad Polska, dodając, że wysoki niedobór specjalistów o takich kompetencjach przekłada się na szybki wzrost ich płac.

Poszukiwani nie tylko w IT

Rosnący popyt, zdecydowanie przewyższający dostępność kandydatów na rynku, dotyczy także ekspertów ds. cybersecurity. – Menedżerowie Menedżerowie, konsultanci czy architekci bezpieczeństwa IT pozostają jednymi z najlepiej wynagradzanych profesjonalistów w branży technologicznej – ocenia Agnieszka Pietrasik.

Również Malwina Przewdzięk, starszy konsultant w Antal IT Services, jest przekonana, że w 2026 r. najsilniejszą pozycję negocjacyjną utrzymają specjaliści, których kompetencje są kluczowe dla bezpieczeństwa i innowacyjności. W tym zarówno eksperci od AI/ML i cyberbezpieczeństwa jak też od architektury chmurowej i DevOps.

– Będą oni dyktować warunki nie tylko w IT, ale też w takich branżach jak finanse, farmacja czy e-commerce – wyjaśnia ekspertka Antala. Jej zdaniem, na duży popyt mogą też liczyć w 2026 r. specjaliści od analityki danych, gdzie zdolność przekładania danych na strategiczne decyzje biznesowe staje się kluczowa dla utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Zielony odcień rynku pracownika

Wśród kompetencji i specjalizacji, które są teraz przepustką do „rynku pracownika” są również te związane z zielonymi technologiami, w tym z energetyką odnawialną. Zdaniem Magdaleny Błaszczyk-Moryń, przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce, która przechodzi do etapu dużych projektów infrastrukturalnych, zwiększy zapotrzebowanie na techników energetyków, techników serwisu turbin wiatrowych (z uprawnieniami do pracy na wysokościach) i techników montażu instalacji fotowoltaicznych.

Pod presją unijnej dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) wzrośnie też – szczególnie w dużych firmach produkcyjnych i logistycznych – popyt na deficytowych specjalistów ds. raportowania ESG, w tym śladu węglowego i emisyjności łańcucha dostaw.

Danuta Protasewicz, menedżer regionalna w Grafton Recruitment, wśród „królów rynku pracy” w 2026 r. wymienia również inżynierów elektryków, szczególnie tych wyspecjalizowanych w transformatorach, co ma związek z inwestycjami i modernizacjami sieci przesyłowych i dystrybuujących. Firmy będą musiały też konkurować o wykwalifikowanych pracowników technicznych (mechaników, elektryków, techników serwisu). Zarówno zakłady produkcyjne, jak i firmy serwisujące urządzenia lub zajmujące się uruchomieniami linii i urządzeń, będą szukać doświadczonych fachowców w tym obszarze.

Wygrani w finansach i TSL

Do tegorocznych „królów rynku pracy” część rekruterów zalicza też doświadczonych specjalistów z dziedziny finansów i księgowości. Zdaniem Agnieszki Pietrasik z Hays, rosnąca liczba regulacji oraz obowiązków sprawozdawczych zwiększy popyt na specjalistów ds. financial compliance. Z kolei Danuta Protasewicz umieszcza na liście „królów rynku pracy” specjalistów ds. controllingu i analizy danych (niezbędnych wobec silnej presji na optymalizację kosztów), a także doświadczonych księgowych.

- Pomimo rosnącej automatyzacji procesów finansowo-księgowych firmy potrzebują specjalistów, którzy sprawnie obsługują systemy ERP i narzędzia cyfrowe a także potrafią interpretować przepisy podatkowe i rachunkowe w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym – wyjaśnia ekspertka Grafton Recruitment.

Jak zauważa Tomasz Zawiski, dyrektor operacyjny Adecco Poland, dodatkowym czynnikiem zwiększającym popyt na specjalistów od finansów i księgowości będzie wprowadzenie nowych regulacji związanych z krajowym systemem e-faktur (KSeF).

Warto przypomnieć, że również w Barometrze Zawodów samodzielni księgowi są wśród 17 profesji, które w 2026 r. będą deficytowe w skali całego kraju. Pierwsze miejsce na tej liście zajmują zawodowi kierowcy – nie tylko w sektorze TSL, czyli w transporcie i logistyce. Jak zauważa Paweł Prociak, dyrektor zarządzający Wyser Executive Search, logistyka wchodzi w kolejną fazę automatyzacji i zielonej transformacji, co zwiększa popyt na menedżerów ds. łańcucha dostaw, transportu i optymalizacji procesów.

Zdaniem Tomasza Zawiskiego, z atutów rynku pracownika będą tam korzystać zarówno menedżerowie, jak i specjaliści ds. logistyki i łańcucha dostaw. – Deficytowi pozostaną specjaliści ds. planowania, optymalizacji i jakości, ponieważ e-commerce, nearshoring i presja na terminowość dostaw zwiększają zapotrzebowanie na ich kompetencje – wylicza ekspert Adecco Poland. Do tej grupy poszukiwanych w TSL kandydatów Agnieszka Żak, dyrektor regionalna Gi Group, dodaje doświadczonych pracowników magazynów, w tym liderów zmian i operatorów wózków z uprawnieniami.

Deficytowi szefowie

Co prawda widoczny w ostatnich latach na świecie globalny trend spłaszczania korporacyjnych struktur i uszczuplania kadry menedżerskiej (tzw. Great Unbossing) dotarł także do Polski, ale część menedżerów może cieszyć się w 2026 r. rynkiem pracownika.

Jak twierdzi Paulina Szewczyk, konsultantka zarządzająca w Antal Engineering & Operations, „królewską” pozycję na rynku utrzymają doświadczeni menedżerowie, którzy potrafią stabilizować zespoły, wdrażać zmiany i utrzymać efektywność w niepewnym otoczeniu.

Zdaniem Pawła Prociaka, rynek pracy w 2026 r. będzie szczególnie sprzyjał menedżerom w obszarach finansów i ubezpieczeń, produkcji, logistyki oraz energetyki i infrastruktury. Przygotowywane w tych branżach inwestycje, kolejne etapy transformacji technologicznej zwiększają tam zapotrzebowanie na liderów, którzy są sprawni w zarządzaniu złożonymi lub strategicznymi procesami oraz wdrażaniu innowacji – wyjaśnia szef Wyser Executive Search.

Pod wpływem zmian technologicznych i presji na cięcia kosztów, w ostatnich latach zmienia się, a także skraca lista specjalizacji, w których kandydaci mogą korzystać z rynku pracownika. Jednak oczekiwane ożywienie inwestycji może ją wydłużyć.