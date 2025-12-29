Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są prognozy zawodowe specjalistów w branży IT oraz finansów i księgowości na rok 2026?

Jak wzrasta niepewność wśród pracowników inżynierii i jakie są przyczyny tego zjawiska?

Jakie umiejętności stają się kluczowe na rynku pracy według najnowszych analiz Hays Poland?

Na jakie trudności w negocjowaniu podwyżek napotykają obecnie profesjonaliści?

Jakie czynniki wpływają na decyzje profesjonalistów dotyczące pozostania w obecnej pracy?

Co skłania specjalistów do rozważania zmiany pracodawcy w nadchodzącym roku?

Najbardziej optymistyczne nastroje w oczekiwaniu na nowy rok panują wśród specjalistów IT oraz wśród finansistów i księgowych. W tej drugiej grupie 59 proc. ankietowanych ocenia swoje perspektywy zawodowe w 2026 r., raczej lub zdecydowanie pozytywnie, choć zdecydowanie pozytywnych opinii jest niewiele (5 proc.). Dwukrotnie więcej optymistów jest wśród przedstawicieli branży IT. Prawie połowa (47 proc.) z nich pozytywnie ocenia swe perspektywy zawodowe w nadchodzącym roku, choć jest to znacząco mniejsza grupa niż rok wcześniej (70 proc.).

Spadek optymizmu w IT wpłynął na ogólne pogorszenie nastrojów profesjonalistów widoczne w najnowszym Raporcie Płacowym firmy rekrutacyjnej Hays Poland, w którym uwzględniono perspektywę ponad 1800 pracowników i kandydatów do pracy.

Niepewność inżyniera

Łącznie 42 proc. profesjonalistów pozytywnie ocenia swoje perspektywy zawodowe w nowym roku, przy czym tylko 7 proc. – zdecydowanie pozytywnie. To wyraźna zmiana na gorsze w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem, gdy łącznie 53 proc. badanych z optymizmem czekało na nadchodzący rok, a 14 proc. miało zdecydowanie pozytywne oczekiwania.

Wyniki najnowszego badania Hays Poland dowodzą, że 2025 r. zweryfikował nadzieje części pracowników, zwiększając jednocześnie ich niepewność. Odsetek profesjonalistów, którym trudno o jednoznaczną ocenę swoich perspektyw zawodowych w nadchodzącym roku wzrósł do 39 proc. – z 37 proc. przed rokiem i 33 proc. przed dwoma latami. Najwięcej niepewności widać u pracowników z dziedziny inżynierii (50 proc.), wśród których niewielki jest odsetek 38 proc. optymistów.

Ogólny spadek optymizmu i wzrost niepewności wynika nie tylko z niepewnych nastrojów wśród pracodawców, ale również z podkreślanej przez ekspertów Hays Poland ewolucji poszukiwanych przez firmy profili kompetencyjnych w związku z rozwojem cyfryzacji i sztucznej inteligencji.

Rekruterzy coraz częściej mówią o pożądanych teraz kandydatach o „hybrydowych profilach”. – Rośnie zapotrzebowanie na doświadczonych ekspertów łączących bogate doświadczenie i wiedzę z zaawansowanymi kompetencjami cyfrowymi, liderskimi oraz miękkimi – wyjaśnia Agnieszka Pietrasik, dyrektor wykonawcza Hays na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Sposoby na większą podwyżkę

Poprzeczka stawiana kandydatom do pracy idzie więc w górę, podczas gdy przedstawiana im oferta finansowa nie zyskuje specjalnie na atrakcyjności. Ograniczone możliwości wynegocjowania większej podwyżki w nowej pracy wpływają więc na plany zawodowe profesjonalistów, a po części także na ich ocenę aktualnego pracodawcy. W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem wzrósł (z 62 do 66 proc.) odsetek osób zadowolonych z obecnej pracy, a jednocześnie zmniejszył się udział profesjonalistów, którzy w nadchodzącym roku planują zmianę pracodawcy (z 51 proc. do 48 proc.). Do tych rozważań skłania ich najczęściej niezadowalający poziom wynagrodzenia i brak możliwości rozwoju w obecnej firmie, który nierzadko wiąże się też z brakiem szans na większą podwyżkę pensji.

Wprawdzie trzy czwarte profesjonalistów zadeklarowało wzrost wynagrodzenia w 2025 r., lecz z reguły nie przekraczał on 10 proc., a w połowie przypadków był efektem praktykowanych przez część firm podwyżek inflacyjnych. Sporo, bo 39 proc. uczestników badania zwiększyło swoje wynagrodzenie dzięki zawodowym zmianom; 17 proc. awansowało lub zmieniło stanowisko w obecnej firmie, a ponad jedna piąta (22 proc.) zarabia teraz więcej dzięki zmianie pracy w 2025 r.

Co powstrzymuje przed zmianą pracy?

Stosunkowo niewielka skala podwyżek płac w mijającym roku wpływa na mniejszy niż przed rokiem odsetek profesjonalistów zadowolonych ze swojego wynagrodzenia. W tym roku ich udział zmalał o 2 pkt. proc. do 39 proc. (co odpowiada grupie specjalistów, którzy zwiększyli wynagrodzenie w wyniku zawodowych zmian). Odsetek specjalistów i menedżerów deklarujących zdecydowaną satysfakcję z obecnej płacy spadł na przestrzeni roku o połowę, do 3 proc. Z kolei aż 42 proc. profesjonalistów ma poczucie, że ich płaca jest nieadekwatna do pełnionych obowiązków.

Wpływa to na wzrost oczekiwań podwyżkowych – na wzrost wynagrodzenia w 2026 r. liczy dwóch na trzech pracowników (o 4 pkt. proc. więcej niż przed rokiem), co może zwiększyć też realną gotowość do zmiany pracodawcy. Eksperci Hays Poland zwracają uwagę, że wśród argumentów przemawiających za tą zmianą na znaczeniu zyskał duży nakład pracy, czyli poczucie nadmiernego obciążenia obowiązkami zawodowymi.

W tym roku przesunął się on o cztery miejsca w górę – na szóstą pozycję na liście głównych powodów rozważania zmiany pracy. O dwa miejsca w górę przesunęła się też niepewność zatrudnienia, która obecnie jest trzecim najczęściej wskazywanym argumentem za zmianą pracy. Z kolei stabilność zatrudnienia ma największy wpływ na decyzję o pozostaniu w obecnej firmie (55 proc. wskazań).

Na drugim miejscu są dobre relacje ze współpracownikami i bezpośrednim przełożonym (49 proc.). W opinii profesjonalistów, którzy nie rozważają zmiany pracy w 2026 r., te dwa czynniki mają dużo większe znaczenie niż wynagrodzenie i benefity, które powstrzymują przed zmianą pracodawcy tylko 34 proc. tych osób.