W najbliższych kilku latach Chińczycy mogą zdominować polski rynek nowych samochodów osobowych. – Spodziewam się że już w 2028 r. liczba sprzedanych w Polsce aut chińskich marek może sięgnąć miliona sztuk – mówi „Rzeczpospolitej” Kamil Makula, prezes Superauto.pl, jednego z największych serwisów internetowej sprzedaży samochodów w Polsce.

Rosnący w zawrotnym tempie popyt na pojazdy z Chin potwierdzają dane, jakie uzyskaliśmy z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM): w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. liczba rejestracji nowych samochodów osobowych chińskiej produkcji przekroczyła 28,9 tys., w porównaniu do nieco ponad 5,7 tys. w tym samym czasie rok wcześniej. W rezultacie ich udział w całym rynku rejestracji nowych osobówek w Polsce wzrósł z 1,4 proc. w okresie styczeń – wrzesień 2024 r. do 6,8 proc. w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 r.