Drewno coraz droższe, eksport słabnie. Kryzys w przemyśle drzewnym się pogłębia

W przemyśle meblowym słabnie rentowność, rosną długi. Kondycja producentów z branży drzewnej dramatycznie się pogarsza.

Publikacja: 06.11.2025 04:06

Foto: Adobe Stock

Adam Woźniak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne przyczyny pogorszenia kondycji branży meblowej w Polsce?
  • W jaki sposób zmiany w polityce celnej wpływają na rynek meblarski?
  • Dlaczego rosnące ceny drewna stanowią duże wyzwanie dla producentów mebli?
  • Jakie są konsekwencje ograniczeń w dostępie do surowca dla sektora drzewnego?
  • W jaki sposób unijne regulacje dotyczące wylesiania mogą wpłynąć na przemysł drzewny?
  • Jak przyszłe prognozy gospodarcze mogą rzutować na kondycję branży meblowej i drzewnej?
Według najnowszych danych BIG InfoMonitor, niespłacone zadłużenie firm przemysłu meblarskiego, wizytówki polskiego eksportu, sięgnęło na koniec września 2025 r. 357 mln zł. W ostatnich dwóch latach wzrosło o blisko 89 mln zł. Na jednego producenta mebli przypada już średnio 136,6 tys. zł zaległych zobowiązań wobec banków i kontrahentów.

Choć na razie udało się powstrzymać spadek wartości produkcji – w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 r. jej wartość nieznacznie przekroczyła 42 mld zł wobec 41,7 mld zł przed rokiem, to pogarsza się rentowność. Z danych firmy konsultingowej B+R Studio wynika, że jeśli w pierwszej połowie 2024 r. na 384 przedsiębiorstwa było deficytowych 115, to w pierwszej połowie obecnego roku już 127, czyli jedna trzecia. Przybywa firm z najsłabszą rentownością: gdy w pierwszych dwóch kwartałach 2024 r. tych ze wskaźnikiem poniżej -5 proc. było 57, to rok później już 75. Z kolei liczba przedsiębiorstw, gdzie rentowność przekraczała 10 proc. stopniała do 63 z 81 rok wcześniej.

