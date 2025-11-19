Reklama
„Niezatrudnialni”. Pracodawcy nieufni wobec Zetek

Gorsza koniunktura na rynku pracy zmienia podejście firm do pokolenia Z. O ile wcześniej wielu pracodawców starało się zrozumieć Zetki i dopasować do ich oczekiwań, o tyle teraz częściej podkreślają swoje wymagania wobec młodych ludzi.

Publikacja: 19.11.2025 04:06

Pracodawcy nieufni wobec Zetek. Czy młodzi mają szansę na etat?

Pracodawcy nieufni wobec Zetek. Czy młodzi mają szansę na etat?

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie różnice wartości występują między pokoleniem Z a menedżerami starszych pokoleń?
  • Jak wpływa rozwój sztucznej inteligencji na zatrudnialność młodych pracowników?
  • Jakie są szczególne trudności pokolenia Z w wejściu na rynek pracy w USA i Polsce?
  • Jak wygląda współpraca międzypokoleniowa i jakie są jej główne wyzwania?
- Od lat obserwuję narastanie tego konfliktu – w szkołach i salach konferencyjnych. Firmy są sfrustrowane. Młodzi ludzie są sfrustrowani. A nad tym wszystkim wisi sztuczna inteligencja zagrażająca nielicznym stanowiskom na poziomie podstawowym, o które pokoleniu Z już teraz jest trudno – twierdzi Suzy Welch, amerykańska dziennikarka biznesowa i profesor praktyki zarządzania w NYU Stern School of Business, komentując w serwisie stacji CNBC wyniki badania, które wywołało szeroką debatę w korporacyjnym świecie USA. Nie tyle zresztą samo badanie (które przeprowadziła jej firma, Becoming You Labs), ile wnioski prowadzące Suzy Welch do ostrzeżenia, że w USA przeważająca większość młodych ludzi z pokolenia Z (urodzonych w latach 1995–2012) w praktyce może być niezatrudnialna.

