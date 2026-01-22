Rzeczpospolita
Taksówkowa zapaść. Rynek kurczy się najszybciej od 15 lat

Rekordowy spadek liczby „tradycyjnych” taksówek – jak wynika z analiz przeprowadzonych dla „Rz”, w ub.r. z branży odjechało ponad 1,6 tys. firm taxi, głównie jednoosobowych działalności. Kondycja sektora nie napawa optymizmem.

Publikacja: 22.01.2026 04:01

Kryzys w polskich taksówkach. Ponad 1,6 tys. firm zniknęło w rok

Kryzys w polskich taksówkach. Ponad 1,6 tys. firm zniknęło w rok

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne przyczyny zapaści na rynku tradycyjnych taksówek?
  • Jakie problemy napotykają obecnie zarówno tradycyjne korporacje, jak i platformy przewozowe?
  • Czy szara strefa w branży przewozu osób to w Polsce wciąż problem?
Pozostało jeszcze 97% artykułu

Rynek taxi w Polsce przeszedł drastyczną metamorfozę – rodzimych kierowców z wieloletnią licencją, znających każdy zaułek miasta, zastępują obcokrajowcy wspierani nawigacją. Z zawodu odchodzą „tradycyjni” taksówkarze, znikają korporacje, które przez lata stały się częścią miejskiej tkanki, a to miejsce zapełniają platformy jak Bolt, iTaxi, Uber czy Lyft. Żadna z nich nie ma jednak swoich kierowców, ani własnych samochodów – dla nich pracują partnerskie firmy flotowe, które mają ogromny problem z pracownikami. Zatrudniani na różnego rodzaju umowy trafiają za kierownicę na kilka miesięcy (przedstawiciele platform przyznają, iż rotacja w branży jest gigantyczna), a jak się okazuje, często wożą nas nielegalnie. 

Pozostało jeszcze 92% artykułu

