Emerytura coraz rzadziej oznacza koniec pracy. Pracuje już 890 tys. seniorów

Do rekordowych 10 proc. wzrósł w IV kw. wskaźnik zatrudnienia Polaków w wieku emerytalnym, a liczba pracujących w tym wieku 890 tys. Badania dowodzą też, że przybywa osób gotowych na dłuższą aktywność zawodową.

Publikacja: 10.03.2026 04:16

Coraz więcej emerytów pracuje. W Polsce to już prawie 900 tys. osób

Coraz więcej emerytów pracuje. W Polsce to już prawie 900 tys. osób

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpływają na wzrost wskaźnika zatrudnienia osób w wieku emerytalnym?
  • Dlaczego coraz więcej emerytów kontynuuje pracę zawodową?
  • Jak malejąca stopa zastąpienia wpływa na decyzję o pozostaniu aktywnym zawodowo po przejściu na emeryturę?
  • Jakie są motywacje osób w wieku emerytalnym do pozostania na rynku pracy?
  • Jak regulacje i przepisy emerytalne wpływają na decyzje emerytalne kobiet w Polsce?
  • W jaki sposób różne sektory gospodarki, jak opieka zdrowotna czy handel, korzystają z zatrudnienia pracowników w wieku emerytalnym?
W ostatnich trzech miesiącach 2025 r. osoby w wieku poprodukcyjnym (emerytalnym) stanowiły prawie 5 proc. wszystkich pracujących w Polsce. To o 0,6 pkt. proc. więcej niż cztery lata wcześniej, w końcówce 2021 r. – wynika z najnowszych, wstępnych wyników prowadzonego przez GUS Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Według nich wskaźnik zatrudnienia osób w wieku emerytalnym wzrósł w tym czasie z 8,5 proc. do rekordowych 10 proc., a ich liczba zwiększyła się niemal o 100 tys. do 852 tys. Tyle wynosi kwartalna średnia, bo według ostatnich danych ZUS, w listopadzie ub.r. pracowało w Polsce ponad 894 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury, o ponad 20 tys. więcej niż w grudniu poprzedniego roku.

