W ostatnich trzech miesiącach 2025 r. osoby w wieku poprodukcyjnym (emerytalnym) stanowiły prawie 5 proc. wszystkich pracujących w Polsce. To o 0,6 pkt. proc. więcej niż cztery lata wcześniej, w końcówce 2021 r. – wynika z najnowszych, wstępnych wyników prowadzonego przez GUS Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Według nich wskaźnik zatrudnienia osób w wieku emerytalnym wzrósł w tym czasie z 8,5 proc. do rekordowych 10 proc., a ich liczba zwiększyła się niemal o 100 tys. do 852 tys. Tyle wynosi kwartalna średnia, bo według ostatnich danych ZUS, w listopadzie ub.r. pracowało w Polsce ponad 894 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury, o ponad 20 tys. więcej niż w grudniu poprzedniego roku.