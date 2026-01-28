Po 19 latach rozmów UE i Indie zakończyły we wtorek w New Delhi negocjacje największej na świecie umowy o wolnym handlu. Co prawda nie oznacza to jeszcze jej podpisania, ale to nie umniejsza sukcesu – Europa dostała obniżki ceł, których do tej pory nie dostał żaden partner handlowy Indii, czwartej gospodarki świata, która rozwija się w tempie 3,4 proc. rocznie.

Umowa ma przynieść Europie 4 mld euro oszczędności na samych cłach, ale też podwojenie eksportu do 2032 r. Zniknie większość ceł, które dziś potrafią sięgać 110 proc. w przypadku maszyn czy 150 proc. – wina. Umowa da także Europejczykom dostęp do indyjskiego rynku usług, w tym finansowych i morskich. – UE i Indie tworzą dziś historię – mówiła w New Delhi Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.