UE ma wielką umowę handlową z Indiami. Co da Europie ten historyczny deal?

Umowę, która ma potencjał podwoić europejski eksport, uzgodnili we wtorek w New Delhi: Ursula von der Leyen i premier Indii Narendra Modi. To szansa dla europejskiego przemysłu maszynowego, rolnictwa i usług. Zniknie ponad 90 proc. ceł.

Publikacja: 28.01.2026 04:59

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (po lewej) wita się z premierem Indii Naren

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (po lewej) wita się z premierem Indii Narendrą Modim (w środku), podczas gdy przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa obserwuje ich wspólne oświadczenia prasowe po spotkaniu w Hyderabad House w Nowym Delhi, 27 stycznia 2026 r.

Foto: SAJJAD HUSSAIN / AFP

Aleksandra Ptak-Iglewska

Po 19 latach rozmów UE i Indie zakończyły we wtorek w New Delhi negocjacje największej na świecie umowy o wolnym handlu. Co prawda nie oznacza to jeszcze jej podpisania, ale to nie umniejsza sukcesu – Europa dostała obniżki ceł, których do tej pory nie dostał żaden partner handlowy Indii, czwartej gospodarki świata, która rozwija się w tempie 3,4 proc. rocznie.

Umowa ma przynieść Europie 4 mld euro oszczędności na samych cłach, ale też podwojenie eksportu do 2032 r. Zniknie większość ceł, które dziś potrafią sięgać 110 proc. w przypadku maszyn czy 150 proc. – wina. Umowa da także Europejczykom dostęp do indyjskiego rynku usług, w tym finansowych i morskich. – UE i Indie tworzą dziś historię – mówiła w New Delhi Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

