Temperatura na rynku najmu mieszkań wzrosła na początku roku. Łukasz Wydrowski, prezes Estatic Nieruchomości, mówi o wyraźnym ożywieniu. – W styczniu liczba ofert mieszkań na wynajem była nawet o kilkanaście procent większa niż w grudniu, co pokazuje, że właściciele wrócili na rynek po sezonowym przestoju. Ruch jest większy, ale nie jest to już rynek nerwowy czy przegrzany – zaznacza.

Jak dodaje, najemców nadal jest sporo, zmienia się jednak ich profil. – To w dużej mierze młodzi profesjonaliści, osoby relokowane, część rodzin odkładających decyzję o zakupie mieszkania – mówi prezes Estatic Nieruchomości. – Są też klienci, którzy wybierają najem jako rozwiązanie elastyczne, a nie przejściowe, z konieczności. Najemcy porównują oferty, analizują standard i adresy mieszkań, patrzą na koszty dodatkowe. Nie jest już tak, że każde mieszkanie znika w kilka dni. Rynek jest bardziej racjonalny.