Najem mieszkań. Inwestorzy muszą zapomnieć o łatwych zyskach

Na rynek najmu mieszkań wracają i wynajmujący, i najemcy. Stawki można negocjować, ale głównie za mniej atrakcyjne lokale. Inwestorzy już nie kupują „jak leci”. O łatwe zyski z najmu jest coraz trudniej.

Publikacja: 19.02.2026 04:03

Na rynek najmu mieszkań wracają i wynajmujący, i najemcy

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak zmieniła się sytuacja inwestorów na rynku najmu mieszkań
  • Kto dziś wynajmuje mieszkania
  • Jakie są stawki najmu mieszkań w polskich miastach
  • Jakie są prognozy dla rynku najmu mieszkań
Temperatura na rynku najmu mieszkań wzrosła na początku roku. Łukasz Wydrowski, prezes Estatic Nieruchomości, mówi o wyraźnym ożywieniu. – W styczniu liczba ofert mieszkań na wynajem była nawet o kilkanaście procent większa niż w grudniu, co pokazuje, że właściciele wrócili na rynek po sezonowym przestoju. Ruch jest większy, ale nie jest to już rynek nerwowy czy przegrzany – zaznacza.

Jak dodaje, najemców nadal jest sporo, zmienia się jednak ich profil. – To w dużej mierze młodzi profesjonaliści, osoby relokowane, część rodzin odkładających decyzję o zakupie mieszkania – mówi prezes Estatic Nieruchomości. – Są też klienci, którzy wybierają najem jako rozwiązanie elastyczne, a nie przejściowe, z konieczności. Najemcy porównują oferty, analizują standard i adresy mieszkań, patrzą na koszty dodatkowe. Nie jest już tak, że każde mieszkanie znika w kilka dni. Rynek jest bardziej racjonalny.

