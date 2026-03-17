Niepewny luty na portalach rekrutacyjnych

Pomimo sygnałów dających pewną nadzieję na odbicie w ofertach pracy, nie brakuje czynników, które mogą podtrzymać stagnację, a nawet doprowadzić do kolejnych spadków na rynku rekrutacji.

Publikacja: 17.03.2026 05:08

Niepewny luty na portalach rekrutacyjnych

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak zmieniła się liczba ofert pracy na portalach rekrutacyjnych w lutym bieżącego roku?
  • W jakich branżach i regionach odnotowano spadek ofert pracy, a które specjalizacje stanowią wyjątek?
  • Jakie czynniki gospodarcze, regulacyjne oraz globalne wydarzenia wpływają na rynek rekrutacji?
  • Czym są spowodowane rozbieżności w danych z różnych raportów rynku pracy, zwłaszcza dotyczące sezonowości?
  • Jakie są przewidywania ekspertów dotyczące przyszłości rynku rekrutacji i głównych wyzwań dla firm?
Do 238,4 tys. spadła liczba ofert pracy opublikowanych w lutym na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. To o 6 proc. (14,5 tys.) ogłoszeń mniej niż w dość słabym styczniu tego roku i o 7 proc. mniej niż w lutym zeszłego roku – wynika z raportu firmy Grant Thornton, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza.

Według raportu, bazującego na automatycznym monitoringu ofert prowadzonym przez system Element, luty 2026 r. był już dziewiątym z rzędu miesiącem z ujemną dynamiką roczną. Był też jednym z najgorszych miesięcy w historii  raportu. Z jego lutowej edycji wynika, że spadek aktywności rekrutacyjnej w ujęciu rocznym widać we wszystkich dziesięciu największych miastach Polski i prawie w każdym badanym zawodzie. W tym też w zawodach związanych z pracą fizyczną; wybór ofert pracy dla pracowników fizycznych na 50 największych portalach rekrutacyjnych był w lutym średnio o 7 proc. mniejszy niż przed rokiem.

Raporty ekonomiczne
Spokojny rok ubezpieczycieli. W segmencie komunikacyjnego OC tli się wojna cenowa
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Raporty ekonomiczne
Polska AI przegrywa z gigantami. Test modeli przyniósł zaskakujące wyniki
Raporty ekonomiczne
Jak Europa sięga po pożyczki z SAFE
Raporty ekonomiczne
Najemcy wyrywają sobie z rąk najlepsze lokale użytkowe
