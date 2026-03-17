Do 238,4 tys. spadła liczba ofert pracy opublikowanych w lutym na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. To o 6 proc. (14,5 tys.) ogłoszeń mniej niż w dość słabym styczniu tego roku i o 7 proc. mniej niż w lutym zeszłego roku – wynika z raportu firmy Grant Thornton, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza.

Według raportu, bazującego na automatycznym monitoringu ofert prowadzonym przez system Element, luty 2026 r. był już dziewiątym z rzędu miesiącem z ujemną dynamiką roczną. Był też jednym z najgorszych miesięcy w historii raportu. Z jego lutowej edycji wynika, że spadek aktywności rekrutacyjnej w ujęciu rocznym widać we wszystkich dziesięciu największych miastach Polski i prawie w każdym badanym zawodzie. W tym też w zawodach związanych z pracą fizyczną; wybór ofert pracy dla pracowników fizycznych na 50 największych portalach rekrutacyjnych był w lutym średnio o 7 proc. mniejszy niż przed rokiem.