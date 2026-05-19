Biznes chce iść w dual-use. Aż 90 proc. rodzimych firm ocenia ten obszar jako istotny dla rozwoju ich działalności w perspektywie kilku najbliższych lat. Eksperci twierdzą, że popyt na tworzenie projektów podwójnego zastosowania rośnie wraz z koniunkturą rynkową, a firmy zaczynają traktować obszar obronności oraz bezpieczeństwa jako „realną przestrzeń wzrostu”.

Firma Ayming wylicza, że ponad połowa przedsiębiorstw sektora przemysłowego i technologicznego już prowadzi lub planuje w ciągu 12–24 miesięcy uruchomić prace badawczo-rozwojowe związane z dual-use. Skala inwestycji jest dość wysoka – jak wskazują badania, większość szykuje nakłady na poziomie co najmniej 3 proc. przychodów.