Rzeczpospolita
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Nie chcą etatu, wolą misje specjalne. Rynek interim management eksplodował

Według rynkowych szacunków, nawet dwukrotnie zwiększyła się w Polsce w ostatnich latach liczba doświadczonych menedżerów gotowych do pracy projektowej, w tym do rozwiązywania trudnych problemów firm.

Publikacja: 08.06.2026 04:25

Zamiast wieloletniej kariery w jednej firmie. Coraz więcej szefów wybiera projekty

Zamiast wieloletniej kariery w jednej firmie. Coraz więcej szefów wybiera projekty

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jakich sytuacjach biznesowych firmy sięgają po menedżerów do zadań specjalnych i dlaczego ich rola rośnie.
  • Jak dynamiczny wzrost liczby kandydatów wpływa na stawki i standardy na rynku Interim Management.
  • Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć menedżerowie projektowi i które specjalizacje są dziś najwyżej wyceniane.
  • Jakie kompetencje są kluczowe w pracy interima i dlaczego doświadczenie menedżerów 50+ staje się atutem.
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Zarządzanie ogólne, finanse, operacje, HR i sprzedaż – to pięć głównych obszarów kompetencyjnych polskich interim menedżerów, czyli doświadczonych prezesów, dyrektorów i kierowników, którzy realizują czasowe projekty nakierowane na osiągnięcie konkretnych rezultatów biznesowych. Tak wynika z tegorocznego raportu działającego od 2009 r. Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), które po raz kolejny zbadało rynek tych usług.

Monika Buchajska-Wróbel, wiceprezeska SIM i współwłaścicielka firmy Inwenta (dostawcy usług interimowych), zwraca uwagę, że w ostatnich latach wyraźnie rośnie zapotrzebowanie na ekspertów od zarządzania finansami. Według badania SIM, odsetek osób, które w ubiegłym roku realizowały projekty w tym obszarze zwiększył się z niespełna 10 proc. do ponad 16 proc. Zdaniem autorów raportu, jest to bezpośrednia reakcja rynku na presję kosztową i potrzebę poprawy rentowności biznesu. Jak wyjaśnia wiceprezeska SIM, ta potrzeba jest często związana z sukcesją w firmach rodzinnych, np. z ich przygotowaniem do wykupu menedżerskiego, albo do wejścia inwestora.

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