Zarządzanie ogólne, finanse, operacje, HR i sprzedaż – to pięć głównych obszarów kompetencyjnych polskich interim menedżerów, czyli doświadczonych prezesów, dyrektorów i kierowników, którzy realizują czasowe projekty nakierowane na osiągnięcie konkretnych rezultatów biznesowych. Tak wynika z tegorocznego raportu działającego od 2009 r. Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), które po raz kolejny zbadało rynek tych usług.

Monika Buchajska-Wróbel, wiceprezeska SIM i współwłaścicielka firmy Inwenta (dostawcy usług interimowych), zwraca uwagę, że w ostatnich latach wyraźnie rośnie zapotrzebowanie na ekspertów od zarządzania finansami. Według badania SIM, odsetek osób, które w ubiegłym roku realizowały projekty w tym obszarze zwiększył się z niespełna 10 proc. do ponad 16 proc. Zdaniem autorów raportu, jest to bezpośrednia reakcja rynku na presję kosztową i potrzebę poprawy rentowności biznesu. Jak wyjaśnia wiceprezeska SIM, ta potrzeba jest często związana z sukcesją w firmach rodzinnych, np. z ich przygotowaniem do wykupu menedżerskiego, albo do wejścia inwestora.