Kontrola PIP – i co dalej?

Kontrola PIP dla wielu przedsiębiorców wiąże się przede wszystkim z wizytą inspektora i sporządzeniem protokołu pokontrolnego. W praktyce jest to jednak dopiero początek. Ustalenia poczynione podczas kontroli mogą prowadzić do wydania decyzji, poleceń lub wystąpień pokontrolnych, a w niektórych przypadkach również do wszczęcia postępowania sądowego czy nałożenia sankcji. Dlatego warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują inspektorowi pracy, jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy po zakończeniu kontroli oraz jakie środki prawne pozwalają kwestionować rozstrzygnięcia organu.