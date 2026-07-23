Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Kontrola PIP – i co dalej?

Skutkiem sprawdzenia firmy przez Państwową Inspekcję Pracy mogą być różne rozstrzygnięcia, które rodzą po stronie przedsiębiorcy konkretne obowiązki i wymagają szybkiej, a czasem nawet natychmiastowej reakcji.

Publikacja: 23.07.2026 05:40

Kontrola PIP – i co dalej?

Kontrola PIP – i co dalej?

Foto: Adobe Stock

Marta Rogocz, Dominika Buchal

SPIS TREŚCI

  1. Jak kończy się kontrola PIP?
  2. Co dziś może inspektor pracy?
  3. Decyzja inspektora PIP
  4. Polecenie od inspektora PIP
  5. Wystąpienia pokontrolne inspektora PIP
  6. Inspektor PIP przed sądem pracy
  7. Dodatkowe narzędzia w rękach inspektora PIP
  8. Skutki kontroli PIP zdaniem autorek

Kontrola PIP dla wielu przedsiębiorców wiąże się przede wszystkim z wizytą inspektora i sporządzeniem protokołu pokontrolnego. W praktyce jest to jednak dopiero początek. Ustalenia poczynione podczas kontroli mogą prowadzić do wydania decyzji, poleceń lub wystąpień pokontrolnych, a w niektórych przypadkach również do wszczęcia postępowania sądowego czy nałożenia sankcji. Dlatego warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują inspektorowi pracy, jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy po zakończeniu kontroli oraz jakie środki prawne pozwalają kwestionować rozstrzygnięcia organu.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama