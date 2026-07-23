Wypowiedzenie zmieniające nie wyłącza świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne, wypłacane przez ZUS, jest skierowane do osób, które utraciły źródło utrzymania nie ze swojej winy i które ze względu na wiek nie są w stanie skutecznie konkurować na rynku pracy. Ma ono na celu zapewnienie im środków utrzymania do czasu uzyskania emerytury. Warunki nabycia tego świadczenia określają przepisy ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU z 2026 r. poz. 115). Przewidują one różne możliwości nabycia prawa do niego w zależności od wieku osoby uprawnionej, okresu uprawniającego do emerytury oraz czasu zatrudnienia w danym zakładzie pracy. W szczególności w art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przewidziano, że przysługuje ono osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w rozumieniu przepisów ustawy z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia), w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta i 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.