Prawo gospodarcze

Czy wygaśnięcie zabezpieczenia odwiesza bieg przedawnienia podatków? Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu „nie odwiesza” biegu terminu przedawnienia podatkowego. Stan faktyczny: Sprawa trafiła na wokandę pośrednio z inicjatywy resortu finansów. To on zwrócił uwagę prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) na konieczność ujednolicenia orzecznictwa dotyczącego „odwieszania” biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych w kontekście wygaśnięcia zabezpieczenia. Analiza potwierdziła rozbieżność i prezes NSA wystąpił do poszerzonego składu o podjęcie tzw. uchwały abstrakcyjnej. A konkretnie zapytał, czy w przypadku zawieszenia biegu terminu przedawnienia w związku z doręczeniem zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 4 in fine ordynacji podatkowej, zaczyna on biec dalej już po dniu wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu – art. 70 § 7 pkt 4 ordynacji podatkowej. Czy też dopiero po dniu zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. zgodnie z art. 70 § 7 pkt 5 ordynacji podatkowej? Rozstrzygnięcie: Siedmiu sędziów NSA opowiedziało się za tą drugą opcją, która w praktyce daje fiskusowi więcej czasu. W podjętej uchwale uznał bowiem, że w przypadku zawieszenia biegu terminu przedawnienia w związku z doręczeniem zarządzenia zabezpieczenia w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji biegnie on dalej po zakończeniu postępowania zabezpieczającego. NSA doszedł do przekonania, że przy interpretacji spornych przepisów należy uwzględnić cele zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych. Jak podkreślił sąd instytucja ta ma umożliwić przyszłe zaspokojenie wierzyciela podatkowego. Chodzi o zwiększenie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych oraz ochronę interesów fiskalnych. NSA zwrócił uwagę na zasadniczą zmianę dokonaną w procedurze podatkowej od 1 stycznia 2009 r., która spowodowała, iż decyzje nieostateczne co do zasady nie są wykonalne. Wyjątkiem są przypadki, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Sąd podkreślił, że ustawodawca precyzyjnie reguluje, kiedy wygasa decyzja o zabezpieczeniu. Niemniej wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu nie narusza zarządzenia zabezpieczenia. Zatem w sytuacji wszczęcia postępowania zabezpieczającego prowadzonego według ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu jest zdarzeniem prawnie obojętnym Sygnatura akt: III FPS 4/24 Powiązany artykuł W sądzie i w urzędzie Jak urzędnicy zabezpieczają należności przed przedawnieniem Chcąc zabezpieczyć należności przed przedawnieniem organy podejmują działania zawieszające lub przerywające jego bieg. Urzędnicy stosują nawet instytucję skargi pauliańskiej, co jednak budzi wątpliwości natury konstytucyjnej.

Czy nieważny kredyt frankowy daje bankowi podstawę do korekty kosztów? Wydatki na rzecz frankowicza, związane ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytu hipotecznego w walucie obcej, nie mogą być kosztem podatkowym banku. Stan faktyczny: Sprawy dotyczyły interpretacji podatkowych. We wnioskach wskazano, że coraz więcej klientów, którym udzielono kredytów hipotecznych frankowych, kwestionuje ważność umów. W przypadku przegranej bank zmuszony jest do uregulowania nie tylko kosztów procesu, ale też wynikających z samego wyroku. Bank chciał potwierdzenia, że w obu przypadkach wydatki mogą być uznane za koszty podatkowe i rozliczone w momencie ich poniesienia. Fiskus zgodził się, że bank może rozliczyć w koszty wydatki związane z procesem frankowym, ale nie, co do samych należności wynikających z wyroku. Zauważył, że stwierdzenie nieważności umowy na gruncie cywilnym ma skutek ex tunc, tj. wstecz. A to oznacza, że umowa kredytu jako nieważna już od chwili jej zawarcia nie wywołuje skutków prawnych. W konsekwencji, jak tłumaczyli urzędnicy, po stronie banku nie może wystąpić przychód z odsetek i innych opłat wniesionych przez klientów, jak również różnic kursowych. Na gruncie podatkowym bank wcześniej rozpoznał jednak poszczególne należności wynikające z umowy jako przychody. Dlatego po unieważnieniu umowy czy unieważnieniu klauzul indeksacyjnych powinien skorygować swoje rozliczenia, ale pomniejszając przychody. I musi uważać na przedawnienie. Bank zaskarżył interpretację, ale przegrał. Rozstrzygnięcie: Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie zgodził się z fiskusem, że przychód, który był zrealizowany i rozpoznany w rachunku podatkowym, nie może przekształcić się w koszt. Dlatego, gdy taki pierwotnie opodatkowany przychód zgodnie z wyrokiem okazał się od początku nienależny, to co do zasady możliwa jest tylko jego korekta. Przegraną banku przypieczętował Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Nie zgodził się, że wyrok unieważniający kredyt kreuje jakąś zupełnie nową sytuację. Podatkowym stanem faktycznym objęte jest bowiem zawarcie umowy kredytu, z tytułu której po stronie banku w przeszłości powstał przychód. I to on podlega ewentualnej korekcie, o ile oczywiście zobowiązanie podatkowe jeszcze istnieje, tj. np. nie uległo przedawnieniu. Sąd nie odniósł się zaś do ewentualnych różnic kursowych i rezerw w kontekście art. 9b ustawy o CIT. Jak bowiem tłumaczył tej kwestii nie dotyczyły wnioski o interpretacje. Sygnatura akt: II FSK 857/24 i II FSK 1081/24 Powiązany artykuł Konsumenci Gdy frankowicz wygrywa z bankiem, zyskuje też skarbówka. Wyrok NSA Wydatki związane z odwalutowaniem kredytów hipotecznych w związku z wyrokiem czy ugodą nie mogą być potrącane w koszty podatkowe w dacie ich faktycznego poniesienia.

Czy ugoda frankowa daje bankowi prawo do kosztu w CIT? Zwroty z ugód do kredytów frankowych, które potwierdzają ważność umowy i zabezpieczają banki przed roszczeniami, nie dają im prawa do kosztów podatkowych. Stan faktyczny: W sprawie chodziło o zwroty wynikające z porozumień, jakie część banków proponuje swoim klientom. Jedna z instytucji we wnioskach o interpretacje wyjaśniła, że chcąc minimalizować ryzyka rosnącej fali tzw. pozwów frankowych, podjęła decyzję o wdrożeniu i oferowaniu klientom procesu ugodowego. Jest on proponowany zarówno frankowiczom, których zadłużenie zostało już w całości spłacone, jak i tym, którzy jeszcze spłacają raty. Bank podkreślił, że nadal jest przekonany o ważności samych umów. Niemniej w wyniku ugody dochodzi do potwierdzenia, że są one ważne, wolą stron było ich zawarcie, a bank ani kredytobiorca w przyszłości nie będą dochodzić od siebie żadnych roszczeń. W przypadkach, gdy sprawa już trafiła do sądu, klient zobowiązuje się cofnąć pozew. Zawarcie ugody nie prowadzi do modyfikacji stosunku prawnego i postanowień wynikających z wcześniej zawartej umowy. Nie stanowi też jej odnowienia w rozumieniu art. 506 k.c. Bank chciał potwierdzenia, że zwroty wypłacane klientom w związku z ugodami to wydatki na zabezpieczenie źródła przychodu, które są kosztem w CIT potrącanym w dacie poniesienia. Takie rozwiązanie jest bowiem lepsze niż wikłanie się w spór sądowy zakończony unieważnieniem kredytu. Fiskus kosztów odmówił, bo nie był przekonany, w jaki sposób zapłata za odstąpienie od podważania umów kredytowych przez kredytobiorców na drodze sądowej ma prowadzić do zminimalizowania ewentualnych strat banku. Rozstrzygnięcie: Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie przyznał rację bankowi. Odwołał się do tzw. progospodarczej linii orzeczniczej, która dopuszcza możliwość ujmowania w koszty wydatków mających na celu ich graniczenie czy minimalizowanie strat. Zwłaszcza do uchwały NSA z 25 czerwca 2012 r. (II FPS 2/12). Ostatecznie jednak Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uznał, że spornych wydatków nie można oderwać od głównego stosunku, jakim jest umowa kredytowa. I nie ma znaczenia, czy środki są zwracane kredytobiorcy na podstawie wyroku czy ugody bankowej. W obu przypadkach zwroty dotyczą więc przychodów z przeszłości. NSA nie zgodził się, że w spornych sprawach można zastosować wykładnię przewidzianą w uchwale z 2012 r. Podkreślił, że każdy przypadek trzeba oceniać indywidualnie. A uchwała dotyczyła nietrafionej inwestycji przy najmie, a tu chodzi o skutki umów, które są kwestionowane z powodu abuzywności. Podłoże ugód jest więc inne. Ponadto zdaniem NSA nie każde minimalizowanie strat może dać prawo do kosztów i nie można go bezkrytycznie odnosić do każdej sytuacji. Sygnatura akt: II FSK 1968/23 i II FSK 2170/23 Powiązany artykuł Podatki Pułapka na frankowiczów: po ugodzie może być PIT Dodatkowe świadczenia od banku są przychodem frankowicza i musi zapłacić podatek, bo nie obejmuje ich ulga z rozporządzenia ministra finansów. Skarbówka nie ma co do tego wątpliwości.

Czy pożyczkę od najbliższej rodziny lepiej przelać na konto? Niezgłoszona fiskusowi pożyczka od najbliższej rodziny, otrzymana do ręki i wpłacona na własne konto, może być opodatkowana sankcyjną stawką podatku od czynności cywilnoprawnych. Stan faktyczny: Kością niezgody w sprawie był podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od niezgłoszonej do opodatkowania pożyczki. A na jej trop fiskus trafił przy okazji czynności sprawdzających dotyczących PIT od odpłatnego zbycia mieszkania. Gdy urzędnicy zaczęli drążyć sprawę, podatniczka powołała się na pożyczkę 89 tys. zł od rodziców, które przeznaczyła na spłatę zachowku. Fakt zawarcia umowy w 2013 r. został potwierdzony oświadczeniami. O dziwo fiskus nie czepiał się samej pożyczki, ale ponieważ ta pierwotnie nie została mu zgłoszona, sięgnął po karną 20-proc. stawkę PCC. I zażądał prawie 14 tys. zł. Kobieta zasłoniła się tym, że sporna pożyczka była między osobami z tzw. zerowej grupy podatkowej, a te nie podlegają PCC. Sankcyjną stawkę można do nich zastosować zaś tylko wtedy, gdy nie został spełniony warunek udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy biorącego pożyczkę, względnie na jego rachunek w SKOK lub przekazem pocztowym – art. 7 ust. 5 pkt 2 ustawy o PCC. Nic to jednak nie dało. Okazało się bowiem, że na konto kobiety w 2013 r. trafiło okrągłe 100 tys. zł, ale była to wpłata własna. A ta zdaniem fiskusa nie jest równoznaczna z otrzymaniem pieniędzy na rachunek lub przekazem pocztowym. Podatniczka zaskarżyła decyzję. Rozstrzygnięcie: W pierwszej instancji wygrała. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach orzekł, że wpłata własna skarżącej dokumentowała otrzymanie pożyczki od najbliższej rodziny i korzystała z taryfy ulgowej. Tej wykładni nie potwierdził jednak Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Nie pomogły tłumaczenia, że wykonanie przelewu nie było możliwe, bo pożyczkodawca, tj. jej ojciec, nie ma konta bankowego. Chciał sam wpłacić pożyczkę na jej konto, ale bank mu odmówił. W NSA ocenie w spornym przypadku – podobnie jak przy uldze dla darowizn pieniężnych od najbliżej rodziny – wpłata własna środków z pożyczki na konto przez pożyczkobiorcę nie spełnia wymogu wyłączającego stosowanie sankcyjnej stawki PCC. Sygnatura akt: III FSK 512/23 Powiązany artykuł Podatki Kiedy pożyczka od rodziny jest zwolniona z PCC Od najbliższych można bez żadnych formalności pożyczyć 36 120 zł. Większe kwoty trzeba zgłosić w urzędzie, inaczej zapłacimy podatek od czynności cywilnoprawnych.

Czy błąd w NIP lub jego brak na paragonie to tylko oczywista omyłka? Błędu w numerze NIP nabywcy lub jego braku na paragonie nie można skorygować jako oczywistej omyłki w dodatkowej ewidencji w trybie rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Stan faktyczny: Sprawa dotyczyła spółki paliwowej. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że generalnie zajmuje się detaliczną i hurtową sprzedażą paliw. Część dokonywana jest na rzecz przedsiębiorców, podatników VAT w ramach tzw. programu flotowego. Dostawa towarów i usług odbywa się na stacjach paliw z wykorzystaniem plastikowych kart flotowych. Spółka tłumaczyła, że przez zabezpieczenia w systemie kasowym do transakcji flotowych faktury nie można wystawić na stacji paliw. Transakcje są fakturowane wyłącznie centralnie. A dobrowolna fiskalizacja transakcji flotowej na kasach nie służący do fakturowania transakcji, ale pozwala na uszczelnienie systemu obrotu paliwem. Paragony fiskalne wydrukowane w związku z transakcją flotową nie są wydawane klientom. Spółka miała jednak wątpliwości, co zrobić, gdy przy ewidencjonowaniu transakcji za pomocą karty na kasie fiskalnej pominięto lub wpisano błędnie NIP nabywcy. Sama uważała, że taki błąd to oczywista omyłka, którą można naprawić przez sprostowanie przy pomocy specjalnej ewidencji w trybie w § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Fiskus na takie rozwiązanie się nie zgodził. Wyjaśnił, że odrębna ewidencja z § 3 ust. 4 rozporządzenia dotyczy oczywistych pomyłek, które odnoszą się do wartości i przedmiotu sprzedaży. Służy więc do korygowania błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży, tj. jej wartości brutto i wysokości podatku należnego. A skoro tak, to nie ma podstaw do ujmowania w niej pomyłek dotyczących NIP. Spółka zaskarżyła interpretację, ale przegrała. Rozstrzygnięcie: Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku uznał, że w spornej sprawie fiskus zasadnie uznał stanowisko skarżącej co do możliwości skorzystania z korekty paragonu za nieprawidłowe. Ostatecznie racji spółce nie przyznał też Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Zauważył, że spór w sprawie koncentruje się wokół tego, czy korekta w trybie rozporządzenia przysługuje, gdy zaewidencjonowanie w kasie fiskalnej było wadliwe, bo na paragonie pominięto lub błędnie wpisano NIP nabywcy. NSA zgodził się, że w takim przypadku nie ma możliwości naprawienia błędu przez korektę z § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Z przepisu tego wynika, że w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży, tj. wartości sprzedaży brutto i wysokości podatku należnego. Ustawodawca w ten sposób jasno wskazuje, co może być przedmiotem tej korekty. A NIP nie jest nim objęty. Sygnatura akt: I FSK 744/21 Powiązany artykuł Prawo w firmie Co zrobić jeśli na paragonie jest błąd w numerze NIP? Są wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w kwestii błędów w numerze NIP na paragonach.

Czy pożyczkobiorca zapłaci PIT od umorzonych przez bank kwot? Umorzenie pożyczki hipotecznej, jeśli w umowie od razu nie był wskazany cel mieszkaniowy, nie korzysta z zaniechania poboru PIT. Stan faktyczny: Spór został zainicjowany wnioskiem o interpretację podatkową. A o jej wydanie wystąpił bank, który chciał się upewnić co do swoich obowiązków płatnika. Instytucja wyjaśniła, że w swojej ofercie ma m.in. pożyczki hipoteczne dla zwykłych konsumentów, które były zaciągnięte na cele mieszkaniowe. Z wniosku wynikało, że o ile umowy kredytu hipotecznego, jakie podpisuje z klientami, zawierają bezpośrednio w treści wskazanie celu, na który został udzielony, o tyle umowy o pożyczkę hipoteczną nie zawierają w treści wskazanego celu, tj. przeznaczenia środków. Bank tłumaczył, że część kredytów i pożyczek hipotecznych jest waloryzowana m.in. kursem franka szwajcarskiego. Dotyczy ich więc problem rosnącej fali tzw. pozwów frankowych. Żeby zminimalizować ich skutki bank podjął decyzję o oferowaniu frankowiczom procesu ugodowego. A zapytał m.in., czy do umorzenia pożyczki hipotecznej ma zastosowanie rozporządzenie ministra finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym na cele mieszkaniowe. Fiskus uznał, że nie. Zauważył, że z literalnego brzmienia rozporządzenia wynika wprost, że dotyczy ono wyłącznie kredytu hipotecznego. Bank zaskarżył interpretację. Rozstrzygnięcie: Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie uwzględnił skargę instytucji. Zgodził się, że sporne przepisy nie są jasne. Niemniej doszedł do przekonania, że ich celem była ochrona kredytobiorców, którzy mieli trudności w regulowaniu zobowiązań wobec banków oraz z zapłaceniem PIT od przysporzenia wynikającego z ich umorzenia. W tym kontekście sytuacja pożyczkobiorców i kredytobiorców hipotecznych jest tożsama. Ostatecznie jednak do innych wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Co prawda nie zgodził się z fiskusem, że pożyczka hipoteczna co do zasady nie korzysta ze spornej preferencji. Zwrócił za to uwagę na jeden istotny szczegół, tj. fakt, iż w umowach pożyczki hipotecznej nie został wskazany cel mieszkaniowy. Tymczasem jednym z warunków skorzystania z preferencji jest to, że kredyt musi być zaciągnięty na jasno wskazany cel, tj. na realizację określonej inwestycji mieszkaniowej. W spornym przypadku w umowie pożyczki hipotecznej nie jest wskazane, na jaki cel została ona udzielona. Może to zostać ustalone po fakcie, a zdaniem sądu cel mieszkaniowy musi być określony już na moment udzielania pożyczki, a nie później. W konsekwencji, jeśli z umowy pożyczki hipotecznej od początku nie wynika, że została ona udzielona na cel mieszkaniowy, to przy jej umorzeniu nie ma zastosowania zaniechanie poboru PIT. Sygnatura akt: II FSK 284/24 Powiązany artykuł Podatki Kolejna dobra wiadomość dla frankowiczów. Tym razem od ministra finansów Jeśli frankowicz spełnia warunki ulgi, nie płaci podatku od umorzonej części kredytu. Nie musi mieć do tego indywidualnej interpretacji od fiskusa.

Czy sprzedawca zlecający produkcję towaru traci prawo do 3 proc. ryczałtu? Sprzedawca, który zleca innej firmie wykonanie towaru według własnego wzoru, nie traci opodatkowania 3-proc. ryczałtem. Stan faktyczny: Sprawa dotyczyła kobiety, która od 2007 r. prowadzi własny biznes. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że zajmuje się głównie sprzedażą – w kraju i za granicą – medali pamiątkowych oraz odznak turystycznych za pośrednictwem tzw. automatów vendingowych, a także w sklepach stacjonarnych oraz przez internet. Z wniosku wynikało, że sprzedaje również same automaty. Kobieta wskazała, że produkcję oferowanych przez siebie wyrobów zleca podwykonawcom. Medale, odznaki oraz maszyny powstają według pomysłu i na podstawie stworzonego przez nią wzoru, ale są wytwarzane z surowców należących bądź nabywanych przez samych podwykonawców. Po nabyciu produktów nie są one już w jakikolwiek sposób przetwarzane przed sprzedażą. A ponieważ od 1 stycznia 2022 r. przeszła na tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, chciała się upewnić, czy to, co robi, jest działalnością usługową w zakresie handlu i może płacić 3-proc. ryczałt. Fiskus uznał, że nie. Zauważył, że podatniczka jest projektantką medali i odznak, tzn. powstają one według jej indywidualnego pomysłu i wzoru. A skoro to z jej inicjatywy i na jej zlecenie odbywa się ich produkcja przez podwykonawców, to przychody ze sprzedaży gotowych już produktów kwalifikują się do opodatkowania nie 3-proc., a 5,5-proc. stawką ryczałtu. Podatniczka prowadzi bowiem działalność wytwórczą, a nie handlową. Przedsiębiorczyni zaskarżyła interpretację i wygrała. Rozstrzygnięcie: Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Krakowie. Nie miał wątpliwości, że posłużenie się przez ustawodawcę dwiema definicjami musi wywoływać odpowiednie konsekwencje. Mówiąc inaczej, określone rodzaje działalności należy rozróżnić, dokonując oceny konkretnych zachowań. A w ocenie WSA u skarżącej niewątpliwie przeważa czynnik usługi, a nie produkcyjny. Do podobnych wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Nie miał wątpliwości, że w dzisiejszych czasach zamawianie u producentów asortymentu do sprzedaży według indywidualnego, własnego wzoru to standard. Sąd zgodził się też, że w świetle spornych przepisów ktoś jest wytwórcą, a ktoś jest sprzedawcą. Gdyby iść tropem fiskusa, to i wytwórca, i sprzedawca – tylko przez to, że towar został wyprodukowany na indywidualne zamówienie – musieliby płacić 5,5-proc. ryczałt. I fiskus dostałby dwa razy wyższą stawkę podatku. Tymczasem, jak zauważył NSA, są to różne czynności i ten, kto zleca wykonanie danego towaru według określonego wzoru, a następnie sprzedaje go już w nieprzetworzonym stanie, korzysta z 3-proc. ryczałtu przewidzianego dla działalności usługowej w zakresie handlu. Sygnatura akt: II FSK 903/23 Powiązany artykuł Podatki Handel wirtualnymi przedmiotami z gier z niską stawką ryczałtu ewidencjonowanego Zyskiem ze sprzedaży wirtualnych przedmiotów i postaci z gier komputerowych trzeba podzielić się z fiskusem. Podatek jest jednak niski

Jak część umorzonego kredytu refinansowego czy konsolidacyjnego nie podlega PIT? Zaniechaniem poboru podatku objęta jest umorzona wierzytelność z tytułu kredytu refinansowego czy konsolidacyjnego obejmująca należność z pierwotnego kredytu mieszkaniowego. Stan faktyczny: Sprawa dotyczyła interpretacji, o którą wystąpił bank. Wskazał, że udziela kredytów i pożyczek osobom fizycznym m.in. na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. W niektórych sytuacjach może dojść do umorzenia kredytu tj. do umowy zwolnienia z długu. Wówczas bank musi ustalić, czy w takiej sprawie ma zastosowanie rozporządzenie ministra finansów z 11 marca 2022 r. dotyczące zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Wątpliwości instytucji dotyczyły konkretnie umorzenia kredytu refinansowego lub kredytu konsolidacyjnego, w okolicznościach wskazanych w § 1 ust. 4 rozporządzenia. Zgodnie z tą regulacją, gdy kredyt mieszkaniowy został zastąpiony kredytem refinansowym lub gdy na jego spłatę został zaciągnięty kredyt konsolidacyjny, zaniechanie obejmuje odpowiednio kwotę wierzytelności z kredytu refinansowego lub konsolidacyjnego w części odpowiadającej kwocie wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego. Bank chciał się upewnić jak należy ustalać umorzoną kwotę objętą zaniechaniem poboru podatku? Fiskus odpowiedział, że w przypadkach, o które pyta bank, najpierw należy ustalić specjalną proporcję. Zaniechanie nie powinno być bowiem odnoszone do całkowitej kwoty danego kredytu, lecz do zobowiązania, które dłużnik aktualnie posiada. Bank zaskarżył interpretację i wygrał. Rozstrzygnięcie: Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie zauważył, że w pierwotnym projekcie rozporządzenia przepis regulujący kwestie zaniechania przy konsolidacji czy refinansowaniu wskazywał na potrzebę obliczenia proporcji. Prawodawca z tego jednak zrezygnował. Zdaniem sądu zaniechaniem poboru PIT objęta jest zatem umorzona wierzytelność z tytułu kredytu refinansowego lub konsolidacyjnego obejmująca wierzytelności z kredytu mieszkaniowego. Podobnie uznał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Zgodził się, że sporne rozporządzenie zawiera odrębne zasady określenia kwot, od której podatek podlega zaniechaniu w sytuacji, gdy kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty również na inne cele (§ 1 ust. 3), oraz gdy został zastąpiony refinansowym lub na jego spłatę został zaciągnięty konsolidacyjny (§1 ust. 4). W konsekwencji NSA zgodził się, że zaniechanie poboru podatku od umorzenia kredytów mieszkaniowych zastąpionych refinansowym czy konsolidacyjnym obejmuje całą ich kwotę w części odpowiadającej wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego. Sygnatura akt: II FSK 913/24 Powiązany artykuł Podatki Frankowicz bez PIT, chociaż nie wybudował domu Umorzona przez bank część kredytu frankowicza jest przychodem. Ale nie trzeba płacić od niego podatku.

Czy w koszcie nabycia nieruchomości uwzględnia się waloryzację waloryzacji? Koszt nabycia nieruchomości jest wartością stałą i niezmienną, bo wynika z rzeczywistych wydatków na jej zakup. Stan faktyczny: Sprawa dotyczyła podatnika, który nie chciał długo czekać ze sprzedażą lokum. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że na początku grudnia 2023 r. kupił mieszkanie za prawie 600 tys. zł. Poczynił na nie nakłady i planuje je sprzedać przed upływem 5 lat. Właściciel miał świadomość, że taka sprzedaż spowoduje konieczność zapłaty PIT. Zauważył jednak, że po sfinalizowaniu transakcji zgodnie z art. 22 ust. 6f ustawy o PIT obliczając koszty nabycia nieruchomości będzie mógł uwzględnić inflację. I chciał potwierdzenia, że może waloryzować corocznie kwotę nabycia z uwzględnieniem waloryzacji dokonanej w roku poprzednim. Fiskus na taką wykładnię zgody nie dał. Jego zdaniem ustawodawca w treści art. 22 ust. 6f ustawy o PIT wprost wskazał, że waloryzacji podlega koszt nabycia. Dlatego nie można w kolejnych latach waloryzować kwoty uprzednio zwaloryzowanej. Podatnik upierał się przy swoim, ale przegrał. Rozstrzygnięcie: Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Krakowie nie kwestionował, że zgodnie z art. 22 ust. 6f ustawy o PIT w spornym przypadku koszty nabycia lub wytworzenia, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następnego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym oficjalnemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Niemniej w ocenie sądu ta tzw. waloryzacja odnosi się do podwyższania kosztów nabycia, a zatem wydatków, które zostały poniesione na zakup nieruchomości. Zwaloryzowaniu podlega stała wartość, jaką jest poniesiony koszt (wydatek), a nie wartość podwyższona o zmienny wskaźnik waloryzacji. Zdaniem sądu ustawa wyraźnie definiuje co jest kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. I są to koszty jej nabycia, a do kategorii tej ustawodawca nie zaliczył wskaźników waloryzacyjnych. Nie są to bowiem wydatki poniesione na zakup nieruchomości. WSA podkreślił, że koszt nabycia jest wartością stałą, niezmienną w czasie i wynika z wydatków, które zostały rzeczywiście poniesione na zakup. I gdyby zaakceptować argumentację skarżącego to należałoby przyjąć, że koszt nabycia jest zmienny i ulega corocznemu wzrostowi. A dodatkowo za koszt nabycia trzeba byłoby uznać kwoty wynikające z zastosowania wskaźnika waloryzacyjnego, które w rzeczywistości nie zostały przez podatnika nigdy poniesione na zakup nieruchomości. Sygnatura akt: I SA/Kr 765/24 Powiązany artykuł Podatki Mało znany sposób na obniżenie podatku od sprzedaży mieszkania. Fiskus się zgadza Koszty nabycia mieszkania można zwiększyć o wskaźnik inflacji i dzięki temu zaoszczędzić na podatku przy jego sprzedaży. Fiskus zgadza się na waloryzację, ale nie pozwala na korzystniejszą dla podatników metodę jej liczenia.

Czy od wydatków na kantynę dla pracowników można odliczyć VAT? To, że pracownicy zaspokajają w kantynie swoje własne potrzeby, nabywając usługi gastronomiczne, nie wyklucza związku zakupionej przez pracodawcę usługi z jego sprzedażą opodatkowaną. Stan faktyczny: Kością niezgody w sprawie było odliczenie VAT z faktur za usługę prowadzenia kantyny pracowniczej. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że działa w branży motoryzacyjnej. W ramach swojej działalności zawarła umowę o świadczenie usług z niezależną firmą zewnętrzną na prowadzenie kantyny pracowniczej. Usługa ta obejmuje m.in. zapewnienie pracownikom, konsultantom, zleceniobiorcom oraz gościom spółki codziennie w dniach roboczych w godzinach 7.30–15.30 różnorodnych posiłków przygotowywanych w kuchni na terenie zakładu. Na podstawie odrębnej umowy najmu spółka udostępnia wykonawcy też pomieszczenia wraz z wyposażeniem do prowadzenia kantyny. Spółka zaznaczyła, że zdecydowała się na wykupienie usługi kantyny przede wszystkim z uwagi na peryferyjne położenia jej zakładu. I chciała potwierdzenia, że może odliczyć VAT z faktur za usługi prowadzenia kantyny pracowniczej. Odpowiedź fiskusa była negatywna. Jego zdaniem prowadzenie kantyny pracowniczej służy zaspokajaniu osobistych, prywatnych potrzeb pracowników oraz pozostałych osób przebywających na terenie zakładu i odbywa się bez związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą. I nie daje prawa do odliczenia VAT. Pracodawca zaskarżył interpretację i wygrał. Rozstrzygnięcie: Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) we Wrocławiu uznał, że fakt zaspokajania w kantynie własnych potrzeb pracowników, nie wyklucza związku spornej usługi ze sprzedażą opodatkowaną. Zwłaszcza, że ważniejszy dla skarżącej był wpływ kantyny na opinię o niej jako pracodawcy, a w konsekwencji jej związek z pozyskaniem pracowników i utrzymaniem zespołu. Jak tłumaczył sąd, fiskus pominął zupełnie to, że z uwagi na peryferyjne położenie zakładu brak kantyny miałby negatywny wpływ na jego funkcjonowanie. A także że kantyna wpływa na konkurencyjność pracodawcy, sprzyja integracji, efektywności itd. W interpretacji nie odniesiono się ponadto do umowy najmu, co mogło świadczyć, że usługi nabywane od wykonawcy są bezpośrednio związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. WSA nie miał wątpliwości, że sporna sytuacja może stanowić działanie ukierunkowane na dbanie o sprawy pracownicze, w ramach tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu, więc należy to zbadać. Powszechnie też wiadomo, iż oczekiwania pracowników co do tzw. benefitów pozapłacowych oferowanych przez pracodawców stale rosną. Jak tłumaczył sąd, okoliczność ta może wpływać – co również wymaga rozważenia – na decyzję o wyborze miejsca pracy albo zmianie pracodawcy. Sygnatura akt: I SA/Wr 466/24 Powiązany artykuł Prawo w firmie Fiskus zmienia zdanie ws. obiadów w firmowych kosztach W ostatniej interpretacji fiskus zgodził się na rozliczenie w kosztach dofinansowania obiadów dla pracowników. Zakwestionował natomiast dopłaty dla pozostałych osób. Uznał, że są to wydatki na reprezentację.