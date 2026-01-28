Kryteria obiektywne porządku prawnego

W połowie stycznia 2026 r. w lokalnej prasie zrobiło się głośno o pokaźnych rozmiarów tablicy stojącej nieopodal drogi krajowej nr 52 (DK 52) w miejscowości Izdebnik, położonej w województwie małopolskim w gminie Lanckorona. Na tablicy widniał napis „nÍEBAĆ TUSKA”. Pierwsze słowo namalowane było kolorem czarnym, drugie natomiast było w kolorze flagi niemieckiej.

Dziennikarze zajmujący się tym napisem próbowali ustalić, czy jego eksponowanie na prywatnej posesji naruszyło obowiązujący w naszym kraju porządek prawny. Odpowiedzi szukano w różnych gałęziach prawa, w tym także systemie prawa karnego materialnego. W ramach tego ostatniego badano m.in. przepis art. 226 § 3 kodeksu karnego, który kryminalizuje zachowanie polegające na publicznym znieważaniu lub poniżaniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszczenie się takiego zachowania zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.