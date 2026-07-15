Selekcja sytuacji godnościowych

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Zniesławienie a interes społeczny w ściganiu przestępstwa przez prokuratora.

Publikacja: 15.07.2026 05:30

Zniesławienie a interes społeczny w ściganiu przestępstwa przez prokuratora.

Zniesławienie a interes społeczny w ściganiu przestępstwa przez prokuratora.

Foto: Adobe Stock

Rafał Rozwadowski

Przestępstwo zniesławienia cały czas budzi kontrowersje. Zgodnie z art. 212 kodeksu karnego ten, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli natomiast sprawca dopuszcza się czynu za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

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