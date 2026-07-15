Propagowanie nazizmu w orzecznictwie

Trybunał Konstytucyjny w 2014 r. orzekł, że art. 256 § 1 k.k., w części obejmującej zwrot „nawołuje do nienawiści”, jest zgodny z art. 42 ust. 1 i art. 2 oraz z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zauważył m.in., iż ustawodawca w art. 256 § 1 k.k. penalizuje dwa rodzaje zachowań:

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