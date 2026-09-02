Rzeczpospolita
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Projekt: VAT od handlu przez internet będzie uproszczony

Rząd proponuje nowe, prostsze zasady opodatkowania handlu elektronicznego.

Publikacja: 02.09.2026 16:24

Projekt: VAT od handlu przez internet będzie uproszczony

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Przyjęty przez rząd na środowym posiedzeniu projekt noweli do ustawy o VAT ma wdrażać unijną dyrektywę 2025/516 (VIDA) w zakresie handlu na platformach elektronicznych. Zmiany dotyczą m.in. sposobu stosowania procedury One-Stop-Shop (OSS), czyli rozliczania w jednym państwie VAT od dostaw do konsumentów do różnych krajów. Jak podano w dołączonej do projektu ocenie skutków regulacji, z procedury OSS korzysta prawie 106 tys. podatników.

Projekt ma ujednolicić rozumienie sytuacji, w której platforma lub inny interfejs elektroniczny będzie uznawany za podmiot ułatwiający sprzedaż. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy towary są dostarczane na terenie UE, a nabywca nie rozlicza wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Oznacza to, że przepisy obejmą nie tylko konsumentów, ale także niektórych podatników zwolnionych z VAT.

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