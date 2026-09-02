Przyjęty przez rząd na środowym posiedzeniu projekt noweli do
ustawy o VAT ma wdrażać unijną dyrektywę 2025/516 (VIDA) w
zakresie handlu na platformach elektronicznych. Zmiany dotyczą m.in.
sposobu stosowania procedury One-Stop-Shop (OSS), czyli rozliczania w
jednym państwie VAT od dostaw do konsumentów do różnych krajów.
Jak podano w dołączonej do projektu ocenie skutków regulacji, z
procedury OSS korzysta prawie 106 tys. podatników.
Projekt ma
ujednolicić rozumienie sytuacji, w której platforma lub inny
interfejs elektroniczny będzie uznawany za podmiot ułatwiający
sprzedaż. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy towary są dostarczane na
terenie UE, a nabywca nie rozlicza wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów. Oznacza to, że przepisy obejmą nie tylko konsumentów,
ale także niektórych podatników zwolnionych z VAT.