Czy samorząd radców prawnych to męski świat?

Jeśli Ameryka nie jest gotowa na to, by prezydentem została kobieta, tym bardziej samorząd nie jest gotowy, by kobieta zajęła fotel prezesa – mówi mec. Ewa Gryc-Zerych, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.