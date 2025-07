Ta zmiana w prawie może oznaczać kłopoty dla 30 tys. firm. Rzecznik MŚP ostrzega

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska przedstawiła opinię do przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projektu nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Zwróciła ona uwagę na istotną modyfikację dotychczasowych przepisów co do tego, kto może być wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Jak przypomina, zgodnie z obowiązującym obecnie brzmieniem przepisów uprawnienie to przysługuje przedsiębiorcy, jednostce organizacyjnej, osobie legitymującej się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego lub mierniczego górniczego. Tymczasem projekt resortu rozwoju proponuje, aby uprawnienie to przysługiwało wyłącznie osobie wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, posiadającej w tej dziedzinie uprawnienia zawodowe. „Tym samym uprawnienie to nie będzie już przysługiwać przedsiębiorcom, przy czym uzasadnienie i ocena skutków regulacji nie wyjaśniają takiego ograniczenia” - pisze Agnieszka Majewska.