- Przyjmiemy dziś projekt ustawy, dzięki któremu będzie można założyć działalność gospodarczą w aplikacji mObywatel – zapowiedział Donald Tusk. I dodał, że chodzi zmiany w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. - Brzmi tak biurokratycznie i nudno, ale dla ludzi to będzie bardzo poważny krok do przodu, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. To, co najważniejsze to na to wszyscy czekali. Będzie można założyć działalność w aplikacji mObywatel. Bez wizyty w urzędzie, bez ton papierów, biurokracji, straty czasu i mitręgi – wyliczał premier.