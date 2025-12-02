Rzeczpospolita
Donald Tusk o przełomowej funkcji w mObywatelu. Jest już decyzja rządu

W aplikacji mObywatel od 2026 r. pojawi się nowa funkcja, która odmieni ważną procedurę - zdecydowała we wtorek Rada Ministrów. „Na to wszyscy czekali” – powiedział premier Donald Tusk zapowiadając to tuż przed posiedzeniem rządu.

Publikacja: 02.12.2025 15:26

Donald Tusk

Donald Tusk

Dorota Gajos-Kaniewska

- Przyjmiemy dziś projekt ustawy, dzięki któremu będzie można założyć działalność gospodarczą w aplikacji mObywatel – zapowiedział Donald Tusk. I dodał, że chodzi zmiany w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.  - Brzmi tak biurokratycznie i nudno, ale dla ludzi to będzie bardzo poważny krok do przodu, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. To, co najważniejsze to na to wszyscy czekali. Będzie można założyć działalność w aplikacji mObywatel. Bez wizyty w urzędzie, bez ton papierów, biurokracji, straty czasu i mitręgi – wyliczał premier. 

