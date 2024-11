Nakaz rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego

Jak wynika z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. DzU z 2024 poz. 725 ze zm.; dalej: prawo budowlane), właściciel obiektu budowlanego ma obowiązek utrzymywać i użytkować obiekt w należytym stanie technicznym i estetycznym, tak aby nie doszło do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. W celu wymuszenia wykonania tego obowiązku przez właścicieli organy nadzoru budowlanego mają kompetencje do wydania decyzji administracyjnych w trybie art. 66 i 67 prawa budowlanego. Będący podstawą materialnoprawną decyzji art. 67 ust. 1 prawa budowlanego ma rangę ustawową i zastosowanie go przez organ nie może naruszać art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji RP (wyrok WSA w Krakowie z 11 sierpnia 2021 r., II SA/Kr 407/21).