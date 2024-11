Jakie są wyzwania w przygotowywaniu planów ogólnych przez gminę

Osiedle Fabrica Ursus to unikatowa inwestycja dewelopera Aurec Home, zlokalizowana w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Ursus w Warszawie. To wyjątkowe miejsce łączy nowoczesność z historią, oferując nie tylko komfortowe mieszkania, ale także bogatą infrastrukturę i doskonały dostęp do zielonych terenów. Sprzedaż kolejnego etapu już ruszyła.