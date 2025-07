Jaka stawka VAT za udostępnianie boiska stadionu miejskiego?

- Gmina (miasto), działając poprzez ośrodek sportu i rekreacji (OSiR), udostępnia na podstawie umowy boisko (obiekt sportowy) należące do stadionu miejskiego na rzecz klubu sportowego, z przeznaczeniem na treningi zawodników klubu oraz mecze z innymi drużynami. OSiR umożliwia klubowi skorzystanie z boiska w sposób przewidziany dla tego typu infrastruktury, na cele sportowe wskazane w umowie (treningi, mecze), w ustalonym czasie i na uzgodnionych zasadach. Uczestnicy są wpuszczani na teren stadionu w ustalonym dniu treningu lub meczu, o określonej godzinie. Trening lub mecz rozpoczynają się o określonej godzinie i trwają przez określony czas, wskazany w umowie (np. dwie–trzy godziny). W trakcie treningu bądź meczu uczestnicy mają możliwość korzystania z dostępnego sprzętu sportowego, a także infrastruktury (szatnie, toalety itp.). Po zakończeniu treningu lub meczu uczestnicy zobowiązani są opuścić teren stadionu. Klub sportowy z tytułu udostępnienia boiska zobowiązany jest do zapłaty na rzecz OSiR uzgodnionego wynagrodzenia, którego wysokość uzależniona jest od czasu korzystania z obiektu. Udostępniając boisko na rzecz klubu, OSiR przez cały czas sprawuje pełne władztwo, zarząd i kontrolę nad tym obiektem, nadzoruje dostęp, zapewnia utrzymanie, konserwację, sprzątanie, dba o prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia etc. Usługobiorca ma możliwość korzystania z boiska wyłącznie w ściśle określonych dniach i godzinach, na cele sportowe, zgodne z charakterem tego obiektu, na zasadach określonych przez OSiR. Jaka będzie stawka VAT za udostępnianie boiska stadionu miejskiego w opisanym przypadku?