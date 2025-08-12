Rzeczpospolita
Teresa Siudem: Przepisy jasno mówią, komu doręczyć pismo

Urzędnik musi znać przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Niewłaściwe ich zastosowanie w sprawie doręczeń może skutkować poważnymi konsekwencjami.

Publikacja: 12.08.2025 06:00

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

W postępowaniu administracyjnym zdarza się, że strona ustanawia pełnomocnika. To zmienia w istotny sposób kontakt urzędu ze stroną. Bo przepisy jasno mówią, że w takim przypadku pisma doręcza się nie stronie, ale jej pełnomocnikowi. I zasada ta działa bez względu na to, czy pełnomocnik jest profesjonalny (np. radca prawny, adwokat), czy nieprofesjonalny (np. członek rodziny).

Oczywiście, ustanowienie pełnomocnika też wymaga odpowiedniej formy – może być udzielone na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu organowi prowadzącemu postępowanie. Istnieje też możliwość udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej. W takim przypadku dokument elektroniczny musi zostać podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

