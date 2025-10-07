Rzeczpospolita
Teresa Siudem: Nie każda uchwała jest aktem prawa miejscowego

O tym, czy uchwała jest aktem prawa miejscowego, decyduje jej treść. Warunkiem wejścia w życie aktu prawa miejscowego jest jego ogłoszenie w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Publikacja: 07.10.2025 06:00

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Rada gminy może podejmować uchwały o różnej treści, nie wszystkie jednak będą aktami prawa miejscowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku o sygn. IV SA/PO 14/20 podkreślił, że uchwała, by stała się prawem miejscowym, musi być aktem normatywnym, zawierającym normy abstrakcyjne i generalne. Charakter normatywny aktu oznacza, że akt taki musi wyznaczać adresatom pewien sposób zachowania się. Z kolei generalny charakter mają normy, które określają adresata poprzez wskazanie cech, nie zaś poprzez wymienienie z imienia (nazwy). Generalny charakter może też dotyczyć odniesienia do nazw instytucji, władz publicznych, a więc do nazw generalnych szczególnego rodzaju. Abstrakcyjność normy wyraża się natomiast w tym, że nakazywane, zakazywane albo dozwolone postępowanie ma mieć miejsce w pewnych, z reguły powtarzalnych okolicznościach, nie zaś w jednej konkretnej sytuacji. Ponadto, akty prawa miejscowego mają charakter powszechny. Ich adresatami mogą być zarówno wszystkie podmioty, jak też niektóre ich kategorie.

